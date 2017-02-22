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Опубликовано: Ср, Фев 22nd, 2017
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«Прямая линия» на вопросы уральцев ответят коммунальщики

В этот четверг, 23 февраля, с 15:00 до 18: 00 часов, в офисе «УН» пройдет прямая линия с представителями  всех коммунальных служб города. 

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На все ваши вопросы ответят : руководитель ТОО «РЦКУ-Уральск,  руководители «Батыс Су Арнасы», руководитель АО «КазТрансГазАймак», руководители АО «Орал Таза Сервис», руководитель АО «Жаиктеплоэнерго.

Звоните нам по телефону 51-06-78, присылайте свои вопросы на электронную почту редакции uralskweek2001@gmail.com и оставляйте свои комментарии на сайте «Уральской недели».

Внимание, видео — трансляция «Прямой линии» будет в онлайн- режиме на сайте «Уральской недели» .

 

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