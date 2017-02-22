В Алматы активисты высказались против поправок в статью 26

В Алматы группа гражданских активистов выразила свое несогласие с изменениями, которые власти планируют внести в статью Конституции о праве собственности. На встрече в пресс-центре Казахстанского бюро по правам человека в Алматы участвовали несколько человек, среди которых — гражданский активист Жасарал Куанышалин, журналист Геройхан Кистаубаев и историк Есенгазы Куандык.

Куанышалин заявил, что 26-статья относится к вопросу о продаже земель и что этот вопрос поднимается с середины 1990-х. Куанышалин заявил, что не видит причин менять слово «гражданин Республики Казахстан» в статье 26 Конституции на слово «каждый», как это предлагают власти.

«Власть пытается сказать, что есть специальный закон о земле и что эта статья [Конституции] не имеет отношения к вопросу о земле. В таком случае, пускай эта статья остается без изменений», — заявил Куандык Есенгазы.

После этого человек, представившийся участником Декабрьских событий 1986 года Сайлаубеком Лепесовым, заявил, что отправил в Астану письмо с протестом против поправок, которое, по его словам, подписали десятки участников событий декабря 1986 года. Он заявил, что выражать свое несогласие следует не внутри помещения, а выйдя на митинг.

В конце этой встречи ее участники выступили с заявлением против внесения правок в 26-статью, а также призвали власти освободить осуждённых после протеста против земельной реформы 24 апреля 2016 года в городе Атырау активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна и «всех политических заключенных».