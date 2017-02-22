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Опубликовано: Ср, Фев 22nd, 2017
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В Уральске мать едва не зарезала своего ребенка

Четырехлетний мальчик поступил в Областную детскую больницу с не проникающей колото-резанной раной грудной клетки 12 февраля.

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Об этом сообщили врачи Областной детской больницы во время брифинга по профилактике детского травматизма.

— Матери ребенка около 30 лет, — рассказал Александр Гехман, главный внештатный детский хирург Областной детской больницы. — Женщина производит впечатление психически-неуравновешенного человека, — добавил Александр Гехман.

По словам врача рана оказалась не очень серьезной, сердце не было задето. На данный момент мальчик выписан из больницы, состояние его удовлетворительное.

— Сейчас мальчик находится в центре адаптации несовершеннолетних, решается вопрос определения его в детский дом, — рассказал хирург.

Мать ребенка рассказала, что сама ударила ножом с целью его убить.

 

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