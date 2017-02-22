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Опубликовано: Ср, Фев 22nd, 2017
170 ЗКО

В Уральске раскрыли ряд краж из дач

Местной полицейской службой ДВД ЗКО были задержаны двое жителей ЗКО которые продолжительное время занимались кражами с дачных обществ в п.Деркул.

— В ходе ночных отработок инспекторами полиции были задержаны двое жителей п.Махамбет Зеленовского района на подозрительной машине, при остановке которой были обнаружены бытовая техника, посуда и столовые приборы происхождение которых никто внятно не смог обяснить, — сообщил начальник отделения по профилактике правонарушений и организации работы участковых инспекторов МПС ДВД ЗКО Сергей Киселев. 

По данным МПС задержанные занимались кражами с территорий дачных сообществ «Заря», «Кожевник -4″ и «Газовик». Кроме того, на сегодняшний день установлена их причастность к семи кражам, совершенных с территории дачных сообществ.

— На данный момент проводится проверка их причастности к другим кражам, — добавил Сергей Киселев.

По данным ДВД ЗКО в 2016 году было совершено 333 краж из дачных сообществ. 

Азамат Муханов

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