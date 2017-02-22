В ЗКО растёт количество детей, получивших травмы в быту

Если в 2015 году в травмпункт областной детской больницы за год обратились 8000 травмированных детей, то уже в 2016 году их число составило 9200.

Об этом СМИ сообщили доктора областной детской многопрофильной больнице на брифинге «Роль ответственности родителей в профилактике детского травматизма».

— У нас ежегодно растёт число детей в возрасте до одного года, которые получили ожоги в быту, — высказался в самом начале встречи главный внештатный детский хирург областной детской больницы Александр Гехман. – Это дети-ползунки, они всюду лезут, всё изучают, с такими малышами родителям нужно быть предельно внимательными. А что делают они? Ставят электрочайники с кипятком на пол, туда же – кастрюли с горячим бульоном. В итоге дети обвариваются, поступают к нам в больницу, и мы делаем им пересадку кожи: снимаем лоскуты со здоровой части тела и пересаживаем на обожжённую.

Главный внештатный детский травматолог Марат Жумабаев в свою очередь возмущён, что родители травмированных детей по большому счёту не ощущают своей вины за детские увечья.

— Я бывал на семинарах в Норвегии, Германии, общался с хирургами из Финляндии, и они говорят, что любая травма у ребёнка в их странах – это повод для органов опеки проверить, насколько безопасно детям живётся в семье, — высказался он. – А у нас родители обожгут ребёнка или недосмотрят, как он выпадет из окна, привезут его в больницу и начинают качать права: кладите меня с ним в отдельную палату, обеспечьте все условия. И ещё ноют: кормите плохо, подушки даёте жёсткие. Смотрите за своими детьми лучше. И тогда нам не придётся проводить им сложнейшие операции, сутками держать в реанимации, ставить капельницы, а вам лежать на наших подушках!

Марат Жумабаев отмечает, что за 2016 год в областной травмпункт обратились 9200 детей (в 2015 году – 8000), лечение в стенах областной детской больницы прошли 800 травмированных ребятишек.

Врач отмечает, что до 56% всех травм дети получают в быту.

Так, за 2016 год 180 детей получили ожоги кипятком, находясь у себя дома (в 2015 году таких детей было 168), 30 ребятишек за год отравились химическими веществами (марганцовкой, белизной, уксусом, моющими средствами (в 2015 году их было 25).

За год с высоты упали 9 детей (в 2015 году – 15).

— С начала 2017 года к нам уже поступил один ребёнок в возрасте до двух лет, который выпал из окна многоэтажного дома, – говорит Марат Жумабаев. – Сейчас мы боремся за жизнь ребёнка, которому чуть больше полутора лет – у него обожжено кипятком 63 процента кожи. Не могу не сказать о детях, которые глотают мелкие игрушки и монеты: за последние три года у нас не бывает недели, чтобы мы не приняли малыша, у которого в бронхах или пищеводе застрял инородный предмет. Ещё года три назад за год у нас было 5 таких пациентов, сейчас их – 52(!) Считаю, что тут налицо наплевательское отношение взрослых, чем и как играет их ребёнок.

Жумабаев рассказывает, что ежегодно не снижается число детей, укушенных бродячими собаками: с рваными ранами от укусов в травмпункт за год обращаются 350 детей.

Стабильной остаётся и ситуация по ДТП с участием детей.

— Ежегодно в наш травмпункт поступает не меньше 10-15 детей, которых водители сбили на пешеходном переходе, — говорит Александр Гехман. – В большинстве случаев в авариях виноваты водители, которые мчатся, не замечая ни детей, ни пешеходных переходов.

Врачи прогнозируют, что с приходом весны количество их пациентов увеличится – в травмпункты будут поступать дети с вывихами и переломами (ежедневно по 30-40 человек), которые они получают, играя на детских площадках, во дворах своих домов.

— Травм у детей было бы в разы меньше, если бы взрослые ответственно относились к здоровью своих детей, говорили с ними о том, как обезопасить себя от увечий, — утверждают Александр Гехман и Марат Жумабаев. – У нас по области 154 тысячи детей, и цифра эта держится в данных рамках уже несколько лет. При этом число травмированных детей растёт – и это только по вине их собственных родителей.

Людмила КАЛАШНИКОВА