Виктор Янукович признался, что мечтает вернуться на Украину

Бывший президент этой страны сказал, что сейчас арендует небольшой дом в Ростове-на-Дону, но хотел бы поучаствовать в восстановлении нормальной жизни на своей родине, — передает ТАСС .

В отношении Януковича в Киеве сейчас расследуется дело о государственной измене. В этой связи политик сказал, что не изменял своему народу и не просил Россию вводить войска на Украину.

«Эхо Москвы»