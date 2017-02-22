Виктор Янукович признался, что мечтает вернуться на Украину
Бывший президент этой страны сказал, что сейчас арендует небольшой дом в Ростове-на-Дону, но хотел бы поучаствовать в восстановлении нормальной жизни на своей родине, — передает ТАСС.
В отношении Януковича в Киеве сейчас расследуется дело о государственной измене. В этой связи политик сказал, что не изменял своему народу и не просил Россию вводить войска на Украину.
«Эхо Москвы»
Мечтает…..Я вот тоже мечтаю, как бы в молодость вернуться:) Янукович трус, предатель и политический труп! Он не нужен ни одной из сторон. Надо было раньше думать, как дальше жить будет. Одна у него надежда, что тех, кто «дело» ему шьет, скоро самих призовут к ответу и будет Янукович доживать свой век, как Михаил Сергеевич, за мемуарами и мелкой общественной суетой…..Тоже вариант.