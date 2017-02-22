Юные боксеры из Уральска выиграли турнир «Стенка на стенку»

На прошлой неделе в Уральске прошел необычный турнир по боксу: команды Казахстана и России боролись в формате «стенка на стенку». Победу в матчевых встречах одержала команда РК, полностью состоящая из уральцев.

Соревнования по боксу среди юношей 2005 года рождения прошли в Уральске на прошлой неделе. В них приняли участие по 10 спортсменов с каждой команды. Команду РК представляли юные «динамовцы» областной спортивной школы бокса. Российскую команду представляли боксеры из Оренбургской области.

В семи поединках из десяти победа была за уральцами. Победителями в матчевых встречах стали: Адам Исаев (Уральск) — весовая категория 32 килограмма, Максим Филатов (Россия) — весовая категория 34 килограмма, Даулет Еспол (Уральск) — весовая категория 36 килограммов, Мухаммед Ураш (Уральск) — весовая категория 42 килограмма, Кайсар Хиясов (Уральск) — весовая категория 44 килограмма, Радмир Алмашев (Россия) — весовая категория 46 килограммов, Султан Шарипов (Уральск) — весовая категория 52 килограмма, Руслан Темирбулатов (Уральск) – весовая категория 56 килограммов, Нурсултан Киргенов (Уральск) — весовая категория 57 килограммов и Алихан Кутнужиев (Россия) — весовая категория 60 килограммов.

— Боксерские встречи подобного формата у нас еще не проводились, — рассказал уральский тренер по боксу Рустам Сариев. – Возможно, «стенка на стенку» станет традиционной, ведь такие турниры необходимы при подготовке юных спортсменов.

Рустам Сариев отметил, что в матчевых встречах также был назван лучший боксер. Им стал уральский спортсмен Мухаммед Ураш, показавший отличную технику в поединке с российским боксером.

Отметим, что в награждении призеров турнира участвовали чемпион мира по боксу Галиб Джафаров, заслуженный мастер спорта РК по боксу, многократный чемпион РК и Азии Нуржан Каримжанов и главный специалист ОО «Динамо» Асылбек Джуматов.

Екатерина Литвякова