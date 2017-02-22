Погода -2oC
$314.09
330.05
5.43
Опубликовано: Ср, Фев 22nd, 2017
138 ЗКО

За три дня в ЗКО нарушителей ПДД оштрафовали на сумму более 20 миллионов тенге

Местной полицейской службой с 16 по 18 февраля было проведено мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которой к административной ответственности было привлечено 1303 человека.

— Мероприятие было проведено в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества ДТП. За период проведения акции полицейскими было пресечено более 1000 нарушений ПДД, среди которых много фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, — сообщил Виталий ГАРШИН, подполковник полиции МПС ДВД ЗКО.

—  В ходе проведения ОПМ для выявления нарушений ПДД среди пешеходов были задействованы студенческие отряды содействия полиции и общественность, — отметил Виталий Гаршин.

По данным ДВД ЗКО с начала года на территории области зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых погибли 4 человека и 41 были ранены.

Азамат Муханов

Один комментарий
  1. Серёга:
    22 Февраль 2017 в 17:31

    Вопрос к дорожным полицейским, какая ваша главная задача на дороге? Для меня вы бесполезные люди, стреляние радаром в лоб, взятки, панибратство и т.д. Если вас всех на трассах заменить на стационарные камеры, порядка станет больше!

    0
    0
    Ответить

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-22
Утром-2 ℃
Днем-2 ℃
Вечером-1.23 ℃
Ночью-0.34 ℃
Влажность98 %
ДавлениеhPa 1017.82
Скорость ветра6.26 м/с
2017-02-23
Утром0.61 ℃
Днем0.86 ℃
Вечером0.26 ℃
Ночью-0.39 ℃
Влажность95 %
ДавлениеhPa 1013.95
Скорость ветра6.82 м/с