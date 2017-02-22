За три дня в ЗКО нарушителей ПДД оштрафовали на сумму более 20 миллионов тенге
Местной полицейской службой с 16 по 18 февраля было проведено мероприятие «Безопасная дорога», в ходе которой к административной ответственности было привлечено 1303 человека.
— Мероприятие было проведено в целях повышения транспортной дисциплины среди водителей и снижения количества ДТП. За период проведения акции полицейскими было пресечено более 1000 нарушений ПДД, среди которых много фактов управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, — сообщил Виталий ГАРШИН, подполковник полиции МПС ДВД ЗКО.
— В ходе проведения ОПМ для выявления нарушений ПДД среди пешеходов были задействованы студенческие отряды содействия полиции и общественность, — отметил Виталий Гаршин.
По данным ДВД ЗКО с начала года на территории области зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых погибли 4 человека и 41 были ранены.
Азамат Муханов
Вопрос к дорожным полицейским, какая ваша главная задача на дороге? Для меня вы бесполезные люди, стреляние радаром в лоб, взятки, панибратство и т.д. Если вас всех на трассах заменить на стационарные камеры, порядка станет больше!