Больше 10 машин с отходами из Чинаревского месторождения не доехали до места слива

Департамент экологии провел проверку в отношении компаний, которые вывозят сточные воды с месторождения Чинарево, по результатам которой две компании не смогли подтвердить, что машины доехали до свалки.

— Мы провели проверку, в результате которой ИП «Мустафин» не смог подтвердить, что его машины доехали до официального места слива. По GPS которые установленных на машинах, этой компании установлено, что 9 машин не доехали до города, остановились в районе села Январцево, — сообщил начальник департамента экологии Ербол Куанов.

Кроме того, ИП «Фетисов», также не смог предоставить документы, подтверждающие, что машины компании доехали до официального места слива. По данным департамента экологии 5 машин ИП «Фетисов» не доехали до свалки.

— Мы проверили машины, выезжавшие с Чинаревского месторождения с 1 сентября по 16 октября 2016 года, — добавил Ербол Куанов.

На данный момент дело передано в Приуральное ОП Зеленовского района.

Ранее директор ТОО «Жайык Мунай» Жомарт Даркеев сообщил «УН», что компания оплачивает подрядчикам деньги только после того как отходы будут доставлены до места слива.

Напомним, в декабре прошлого года департамент экологии сообщил о машинах, не доехавших до официального места слива.

Азамат Муханов