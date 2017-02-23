Джип за 24,5 млн тенге приобретает аким Зеленовского района ЗКО

Самый дорогой служебный автомобиль среди гослужащих области намерен приобрести аким одного из районов. Аппарат акима Зеленовского района объявил конкурс на приобретение внедорожника за 24,5 млн тенге. А всего в области объявлены госзакупки на приобретение служебных автомобилей на общую сумму 124 млн тенге.

Аким Зеленовского района Карим Джакупов и автомобиль Тойота Лэнд Крузер 200

Объявление о конкурсе на приобретение внедорожника на сумму 24,5 млн тенге (78 000$) опубликовано на сайте tenderplus.kz. Как следует из текста объявления, аппарат акима Зеленовского района намерен приобрести автомобиль повышенной проходимости за 24 500 000 тенге, способом из одного источника посредством веб-портала государственных закупок. Какой именно автомобиль намерен приобрести акимат Зеленовского района, становится понятно из описания технических спецификации к автомобилю.

Организаторы госзакупок просто переписали технические параметры автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Это же подтверждает и то, что среди приглашенных поставщиков указано ТОО «Hazar Motors» — официальный представитель японского автопроизводителя в ЗКО. Мы обратились в акимат Зеленовского района за комментарием, но соединять нас с акимом по данному вопросу в приемной отказались.

Модель Land Cruiser 200 — самая большая модель внедорожников этой японской марки. Судя по ценнику, акимат Зеленовсокого района приобретает автомобиль не в самой дорогой комплектации. Как нам сообщили в автосалоне дилера, самая дорогая комплектация этой модели стоит 29 млн тенге (92 000$).

Для справки: Зеленовский район один из немногих районов области где есть села, в которых нет качественной питьевой воды. В частности, жители поселка Погодаево Зеленовского района сообщили редакции, что из-за отсутствия воды в водопроводе они вынуждены пить талую воду.

Всего на сайте госзакупок в настоящее время опубликовано 24 объявления государственных органов ЗКО о приобретении служебных автомобилей для различных служб на общую сумму 124 млн тенге. Самый дешевый автомобиль приобретается за 2,4 млн тенге для отдела внутренней политики Сырымского района.