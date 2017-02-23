Джип за 24,5 млн тенге приобретает аким Зеленовского района ЗКО
Самый дорогой служебный автомобиль среди гослужащих области намерен приобрести аким одного из районов. Аппарат акима Зеленовского района объявил конкурс на приобретение внедорожника за 24,5 млн тенге. А всего в области объявлены госзакупки на приобретение служебных автомобилей на общую сумму 124 млн тенге.
Объявление о конкурсе на приобретение внедорожника на сумму 24,5 млн тенге (78 000$) опубликовано на сайте tenderplus.kz. Как следует из текста объявления, аппарат акима Зеленовского района намерен приобрести автомобиль повышенной проходимости за 24 500 000 тенге, способом из одного источника посредством веб-портала государственных закупок. Какой именно автомобиль намерен приобрести акимат Зеленовского района, становится понятно из описания технических спецификации к автомобилю.
Организаторы госзакупок просто переписали технические параметры автомобиля Toyota Land Cruiser 200. Это же подтверждает и то, что среди приглашенных поставщиков указано ТОО «Hazar Motors» — официальный представитель японского автопроизводителя в ЗКО. Мы обратились в акимат Зеленовского района за комментарием, но соединять нас с акимом по данному вопросу в приемной отказались.
Модель Land Cruiser 200 — самая большая модель внедорожников этой японской марки. Судя по ценнику, акимат Зеленовсокого района приобретает автомобиль не в самой дорогой комплектации. Как нам сообщили в автосалоне дилера, самая дорогая комплектация этой модели стоит 29 млн тенге (92 000$).
Для справки: Зеленовский район один из немногих районов области где есть села, в которых нет качественной питьевой воды. В частности, жители поселка Погодаево Зеленовского района сообщили редакции, что из-за отсутствия воды в водопроводе они вынуждены пить талую воду.
Всего на сайте госзакупок в настоящее время опубликовано 24 объявления государственных органов ЗКО о приобретении служебных автомобилей для различных служб на общую сумму 124 млн тенге. Самый дешевый автомобиль приобретается за 2,4 млн тенге для отдела внутренней политики Сырымского района.
Уят жок екен мына джакуповтарда. Халыкда ишетiн су жок ол джип алып жатыр. Прокуратура кайда карап отыр?
что ты, это же клан Джакуповых, им только такое и подавай!
Если аким ЗКО приобретает за 56 миллионов, а районный за 24,5 млн тенге, то субординация соблюдена! А так конечно охамели эти акимы! За народные деньги……. Не питьевой воды, даже не качественной. Люди пьют воду из открытых источников вместе с домашними животными (дикие может тоже набегают, не видели). Ни в одном селе нет общественной бани, нет дорог, нет газа…. Цены растут ежедневно.. основная масса народа кое-как концы с концами сводит. А эти охамели, по другому не скажешь. Жакупов до этого, что на попутных машинах ездил? Аким ЗКО дал добро, а акиму ЗКО дали добро свыше…… Только народу никто не дает добро, а только грабят, грабят, грабят…..Дограбятся…………
Прекрасно знаете что акиму области не покупали машину, а взяли в аренду
Ей-богу дограбятся……….
Абеке: 23 Февраль 2017 в 14:49
Уят жок екен мына джакуповтарда. Халыкда ишетiн су жок ол джип алып жатыр. Прокуратура кайда карап отыр?
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Да видит ВСЕ прекрасно прокуратура……….А насчет стыда у этих «господ» как и других «господ», свалившихся после 1991 года, это громко сказано…..
Не смешите «господ» этих…..
Этому толстому челу, Лада Гранта в самый раз! Назарбаев сказал использовать казенные деньги крайне экономно для всех чиновников без исключения! А для такого нужен велосипед! Ведь наверняка со здоровьем не лады, крутя педали лечится будет. И потом чем хуже аким г. Алматы!? от этого аким(чика) поселкового района.
Лучше бы эти деньги пошли в детский дом, или бы выделили материальную помощь сиротам-выпускникам на необходимые нужды, на обучение в ВУЗАХ. Сколько б детям дали высшее образование.
Но наверное акимам нужнее джипы за такие деньги, что б друг перед другом хвастаться…И судя по фото каждый день по барашку кушает…А деткам сиротам могу только пожелать выживайте, живите и дай бог придя к власти упеките сегодняшних акимов в дома престарелых и пусть там коротают свои дни…..
Эх купили бы лучше техники для чистки дорог поселковых.после буранов не доехать. Сама просила акимат чингирлауского района и мне мило с сочувствуем сказали нет техники.отца хоронили. Только после звонка в облосной акимат со слезами от боли наббрала номер приемной.там девушка сказала что доложит..нам отрпавили нашли технику. Крик души. Боль. Зачем они сидять кому помогают??если в такой момент они не захотели помочь. Спасибо хочу сказать огромное акиму области..((((