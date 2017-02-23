Ограничения, пытки, преследования активистов

Подготовленный международной организацией Amnesty International (AI) новый ежегодный доклад на 408 страницах описывает ситуацию с правами человека в 159 странах мира.

ОГРАНИЧЕНИЯ В КАЗАХСТАНЕ

Описывая ситуацию с правами человека в Казахстане, в докладе отмечают, что права на свободу слова, мирных собраний и ассоциации продолжают ограничиваться. В докладе Астану обвиняют в использовании административного ареста как метода, призванного помешать участию в несанкционированных протестах, и уголовного преследования как метода против пользователей социальных сетей и независимых журналистов. В частности, подробно описывают развитие ситуации в апреле и мае 2016 года, когда в стране вспыхнули протесты против земельной реформы, предусматривавшей возможность передачи сельскохозяйственных угодий в долгосрочную аренду иностранцам. С 17 по 20 мая как минимум 34 человека были арестованы и обвинены в «организации» протестов.

День попытки протеста в Казахстане. Видео Азаттыка:



21 мая — в день намечавшегося и сорванного властями общенационального протеста «по земельному вопросу» — было задержано как минимум 48 журналистов, которые пытались освещать выступления.

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Власти использовали уголовный кодекс для подавления активистов в социальных сетях. В докладе описывают дела Ермека Нарымбаева, Серикжана Мамбеталина, Игоря Сычева, Жаната Есентаева, которых привлекали к уголовной ответственности по обвинению в разжигании розни за посты в социальных сетях.

AI обращает внимание на дело атырауских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна, арестованных после стихийного массового протеста «по земельному вопросу» и приговоренных к пяти годам тюрьмы. В основу обвинения в адрес Бокаева и Аяна легли их посты в Facebook’е и в других социальных медиа по поводу предложенных правительством изменений в земельном кодексе и последовавшие протесты, пишут правозащитники AI.

Правозащитники упоминают преследование собственника сайта Nakanune.kz Гузяль Байдалиновой по заявлению частного банка. Они пишут также о деле председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева и его сына Асета Матаева, главы агентства КазТАГ, обвиненных в хищениях и приговоренных к тюремным срокам.

В докладе отмечают, что казахстанские власти обязали пользователей Интернета установить «сертификат национальной безопасности», который позволяет властям сканировать коммуникации по каналам HTTPS и блокировать доступ к сайтам, которые власти считают незаконными.

В 2016 году были применены более жесткие наказания для лидеров НПО — которые стали отдельной категорией правонарушителей согласно внесенным в законодательство изменениям. В этом разделе упоминают случаи Макса Бокаева и Талгата Аяна. Отдельно отмечают и ограничения и штрафы для не прошедших регистрацию религиозных объединений.