Представители коммунальных служб Уральска вышли на «Прямую линию» с горожанами (онлайн-видеотрансляция)
23 февраля, с 15:00 до 18: 00 часов, в офисе «УН» пройдет прямая линия с представителями всех коммунальных служб города.
На все ваши вопросы ответят : руководитель ТОО «РЦКУ-Уральск, руководители «Батыс Су Арнасы», руководитель АО «КазТрансГазАймак», руководители АО «Орал Таза Сервис», руководитель АО «Жаиктеплоэнерго.
Звоните нам по телефону 51-06-78, присылайте свои вопросы на электронную почту редакции uralskweek2001@gmail.com и оставляйте свои комментарии на сайте «Уральской недели».
Видеотрансляция «Прямой линии» будет в онлайн-режиме на сайте «Уральской недели» .
Здравствуйте! Вопрос к ТОО РКЦУ-Уральск». Почему в вашей квитанции за газ нет графы «Оплачено». Не видно по такой квитанции какая сумма прошла оплатой и когда. Нужно чтобы эта графа «Оплачено» была в квитанции. Спасибо.
Хотелось бы узнать когда по улице Артыгалиева 14/2 это остановка Холодильник когда установят счетчики на отопление?
К «Батыс су арнасы»-планируется ли в ближайшие годы замена изношенных водомагистралей в р-не. Ремзавода, для улучшения качества давления при подаче воды, в частности по ул. Ружейникова?
К «Жайыктеплоэнерго»- во второй половине д.10 по ул. Ружейникова постоянно забивается водонагреватель, что в свою очередь влияет на качество оказываемых услуг. А счетчику разницы нет какая вода через него идет. Вот и приходиться платить за навсегда горячую воду по общеустановленному тарифу как за горячую. Со слов самих специалистов обслуживающих данный участок, водонагреватель не соответствует размеру и практически полностью изношен, но на его замену якобы нет средств. Вопрос- когда будут средства на его замену?
У меня вопрос к руководителям «Батыс Су Арнасы».- Пр.Евразия 117.. В течении 6-7 месяцев . очень часто . из крана течёт мутная вода . что в холодном . что в горячем виде ..Стирать порой белое в стиральной машине — проблема ..Для еды — на кухне ( уже стало привычкой ) набираем . чтоб отстоялась вода -трёх литровые банки..Стали постоянно закупать воду в бутылях- «Кристальная»..Когда из кранов будет идти чистая вода ? Страшно пользоваться такой водой — что в ней течёт ?! ..
Вопрос к руководителю предприятия чистящие наши улицы города Когда будут чистить качественно тротуары от снега (слой снега и льда на них 25-30 см) по улице между 7 и 9 микрорайонами.Остановка
» 44 школа» вся во льду., .А снег когда начнет таять, к ней невозможно будет подойти — нет подходов. Кто нибудь за этим следит.?. Говорили, что город разделен на 20 участков, Но складывается впечатление, что по городу работает всего несколько машин.Три года назад на каждом участке было видно,что работает один погрузчик,трактор ,три самосвала. Работа была видна. А сейчас одна видимость.
Вопрос к «Жайыктеплоэнерго» Получается что мы платим за горячую воду дважды. Мы оплачиваем по счётчику тепло которое заходит в наш дом а потом этим (уже оплаченным) теплом бойлер греет воду и опять мы платим за подогрев .Очень хочется узнать почему так происходит.
Вопрос к представителям «Водоканала»: на углу улиц Короленко и Х. Чурина по осени делали ремонт, то, что не успели закопать и заровнять, оградили веточками. Ремонтные работы ведутся постоянно, во дворе грязь по осени и весне, не грязь, а болото. В прямом эфире замначальника ЖКХ обещал, что там, где были ремонтные работы, заасфальтируют, но воз и ныне там. Когда наконец приведут дорогу в нормальное состояние, скоро весна, и все всплывет наружу.
Галина Александровна, к сожалению ДЭП не придет на прямую линию.
п.с : Батысэнергоресурсы тоже не придут, так как они посчитали, что «прямая линия» — это неэффектиный инструмент общения с гражданами
Побоялись.Вопросы неудобные будут задавать.Очень жаль.
Здравствуйте почему в Уральске газ дорогой и за этот дорогой газ не дают книжки оплаты, приходится стоять в двух очередях чтобы заплатить и чтобы посчитали сколько надо платить.
Оплата за газ через терминал почему идут за ТБО и тем более на чужой лицевой счет по мкр.Арман? Из за некачественной услуги отказываемся от оплаты через РЦКУ, вот такк уважамый услугодатель!