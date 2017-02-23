В РК принимают законы, по которым мы не можем получить свои пенсионные накопления

16 января 2017 года вступили в силу поправки в закон «О пенсионном обеспечении». Эти поправки коснулись по большому счету тех, кто изменил гражданство и после выезда из РК желает забрать свои пенсионные накопления.

Но вся ситуация в целом говорит о том, что в ЕНПФ просто нет денег (все они ушли на Универсиаду и на ЭКСПО).

Вся наша семья изменила гражданство и когда в миграционной полиции Уральска мы сдавали казахстанские документы, в базе данных была проставлена пометка «утрата гражданства РК в связи с приобретением иного гражданства».

Когда мы решили забрать свои пенсионные, а двоих у нас больше миллиона, выяснялось, что правительство РК внесло такие изменения, по которым мы, конечно, сможем забрать свои деньги, но это составит ТААААКИХ трудов!!!

Теперь, чтобы забрать свои деньги с ЕНПФ в этой базе данных должно быть написано «в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК».

И вот эта формальность лишает по сути многих забрать свои честно заработанные деньги. Ведь чтобы изменить вот это формальное предложение, нужно выписаться в России, поехать в Уральск — получить вид на жительство в РК (а это к слову, делается ни один день и даже ни один месяц!!!).

Многие уже отказываются от возможности получить пенсионные накопления – просто плюют на все. А ведь это огромные деньги, которые остаются в ЕНПФ, а потом разворовываются!!!

Такого рода законы принимаются лишь для того, чтобы граждане не получили своих законных денег.

Ну если такой закон принят, неужели в миграционной полиции не могут пойти на встречу людям и решить эту проблему???