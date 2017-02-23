В ряде учреждений ЗКО пройдут аудиторские проверки

Внутренние аудиторские проверки пройдут в 24 государственных учреждениях области. Об этом сообщает пресс-служба областного акимата.

Так, в первом квартале 2017 года аудит будет проведен в управлении природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО, учреждении по охране лесов и животного мира, ТОО ФК «Акжайык» и ТОО СК «Акжайык», областных ДЮСШ — Ледовый дворец спорта и по водным видам спорта.

В первом-втором квартале аудиторы проверят управление физической культуры и спорта.

Во втором квартале аудиторские проверки пройдут в управлениях предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, координации занятости и социальных программ области. А также, в отделе образования и отделе ветеринарии Каратобинского района, аппарате акима Сырымского района, отделе экономики и финансов, ветеринарии, отдел архитектуры, градостроительства и строительства, отделе сельского хозяйства и земельных отношений, отделе образования, отделе занятости и социальных программ, централизованной библиотечной системе, отделе культуры, развития языков, физической культуры и спорта Сырымского района и аппарате акима Жымпитинского сельского округа.

Областные управления культуры, архивов и документации, по вопросам молодежной политики, государственного архитектурно-строительного контроля, по контролю за использованием и охраной земель, земельных отношений проверят в третьем квартале. Кроме того, в это время будет проведен аудит в отделах образования в Акжаикском, Жанибекском и Казталовском районах.

— Аудит будет проведен сотрудниками нашего ведомства, — сообщил Ербол Найзабеков, руководитель управления государственных доход ЗКО. – Внутренний аудит будет направлен на проверку соответствия и эффективности деятельности того или иного учреждения.

Екатерина Литвякова