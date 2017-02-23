В Уральске определены места проведения митингов

Об этом стало известно после обращения гражданского активиста о проведении акции протеста в Уральске.

В Уральске установлены места для проведения митингов, шествий и пикетов — это площадь им. Маметовой, сквер по улице Гагарина, сквер нефтяников, сквер им. Курмангалиева и парк отдыха Деркул. Об этом отдел внутренней политики города Уральск написал в ответе гражданскому активисту Бауржану Алипкалиеву. Активист на прошлой неделе отправил заявку в акимат, на проведение одиночной акции протеста против поправки ст. 26 Конституции Республики Казахстан. Алипкалиеву отказали в проведении одиночной акции протеста сославшись на то, что он не указал место проведения акции.

Места проведения акции протеста, согласно ответу отдела внутренней политики, было принято решением Уралького городского маслихата 20 апреля 2016 года.

Сам активист сообщил, что собирается повторно подать заявку на проведение акции протеста против поправки ст.26 основного закона Респулики Казахстан.

Напомним, в Казахстане предложили внести поправки в конституцию, в рамках предлагаемых поправок в положении «Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество» слово «граждане» может быть заменено на «каждый».

Азамат Муханов