В Уральске, женщина ударившая 4-летнего сына ножом, находится под подпиской о невыезде

Полиция возбудила уголовное дело в отношении 30-летней женщины, которая пыталась убить своего малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ДВД ЗКО.

По сообщению пресс-службы женщина привлекается к уголовной ответственности по статье 140, ч.2 УК РК «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего сопряженное с жестоким обращением».

«Вечером 12 февраля текущего года на пульт «102» поступило сообщение о том, что в Областную многопрофильную детскую больницу поступил ребенок с ножевым ранением грудной клетки. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на вызов. Выяснилось, что примерно в 20:30 ч. того же дня гр. «Б» 1987 г.р. умышленно пыталась причинить вред здоровью своего 4-х летнего сына.

17 февраля ребенок был выписан из больницы и на основании постановления органов опеки и попечительства г.Уральска определен в Центр адаптации несовершеннолетних г.Уральска.

В настоящее время по данному факту ведется расследование. Возбуждено уголовное дело по ст. 140 ч.2 УК РК. Гр. «Б» находится под подпиской о невыезде», — сообщается в пресс-релизе полиции.

По этой статье уголовного кодекса предусматривается наказание в виде штрафа в размере до трехсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.