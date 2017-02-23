В ЗКО с начала года трудовые инспекторы расследовали 5 несчастных случаев, произошедших на производстве

Один человек погиб и четверо получили тяжёлые увечья — таков печальный итог халатного отношения как руководства фирм, так и самих работников, к соблюдению техники безопасности на рабочем месте.

В декабре 2016 года рабочий фирмы ИП «Гордиенко» Жанпеис Есенгалиев, сматывая шланги на 7 этаже строящегося жилого дома, вдруг оступился и упал в шахту лифта. 41-летний мужчина разбился насмерть. У него сиротами остались дети и вдовой – молодая жена.

Как сообщили «УН» в управлении инспекции по труду, их комиссия провела проверку этого несчастного случая и пришла к выводу, что виновны в нём наравне и работодатель, и сам работник («50% на 50%»).

Руководитель ИП Гордиенко, по мнению трудовых инспекторов, не проконтролировал, что в строящемся доме рабочие не соблюдают технику безопасности.

В свой черёд, погибшему Жанпеису Есенгалиеву та же комиссия вменила в вину то, что он проигнорировал инструкцию по технике безопасности и охране труда и, приступая к работе, не потребовал от работодателя дополнительные средства индивидуальной защиты и приспособления, необходимые для работы на высоте. Работник, как отмечает комиссия трудовой инспекции, прежде чем начать работать, должен удостовериться(!), что соблюдены все требования по охране труда: лестничные пролёты установлены устойчиво, лифтовые шахты закрыты, проходы к его рабочему месту не загромождены.

Работник не должен приступать к работе при обнаружении несоответствия рабочего места требованиям инструкций по охране труда(!) – резюмировали результаты своей проверки сотрудники трудовой инспекции.

Они же сообщили нам, что никакого административного взыскания на руководство ИП Гордиенко в данной ситуации наложено не было, ведь… виновны в ЧП обе стороны. Работодатель выплатил сам, в меру своих возможностей, моральную компенсацию семье погибшего Жанпеиса Есенгалиева. Но эта компенсация уже не вернёт семье отца и мужа.

Заместитель руководителя управления по инспекции труда по ЗКО Арман Туйгинбетов на запрос УН» ответил, что по области за три последних года наблюдается небольшой рост производственного травматизма. При этом растёт число людей, погибших при выполнении ими своих трудовых обязанностей.

Так, согласно статистике, за 2014 год по области произошло 69 несчастных случаев на рабочем месте, в которых пострадали 76 человек (6 из них умерли).

В 2015 году в 53 несчастных случаях пострадало 60 человек (7 из них — со смертельным исходом).

В 2016 году на производстве случились 63 ЧП, в результате которых травмы различной степени тяжести получили 76 человек (8 из них умерли).

В том же 2016 году 21 человек пострадал в групповых несчастных случаях на рабочем месте, 47 получили тяжёлые увечья.

Арман Туйгинбетов отмечает, что за 2016 год их инспекторы провели 81 специальное расследование несчастных случаев на производстве.

Анализ травматизма показывает, что в большинстве случаев люди гибнут на рабочем месте или же становятся инвалидами по вине работодателей – в 52% от всех несчастных случаев.

Туйгинбетов отмечает, что рост травматизма на производстве связан с повышением экономической активности бизнесменов, особенно в сфере строительства.

Основными причинами, которые приводят к ЧП во время работы, по его словам, продолжают оставаться неудовлетворительная организация производственного процесса, отсутствие контроля со стороны руководства фирм в отношении техники безопасности, а также грубая неосторожность самих рабочих, которые зачастую пренебрегают требованиями Правил техники безопасности.

За 2016 год трудовые инспекторы провели 462 проверки фирм и организаций по области и выявили 654 нарушения трудового законодательства(!), в том числе 72 нарушения именно в области несоблюдения техники безопасности.

В результате 196 руководителей предприятий и фирм были оштрафованы на 18,2 млн. тенге, 390 из них были выданы предписания об устранении нарушений.

Арман Туйгинбетов поясняет, что рост производственного травматизма происходит в зимний период: во время гололедицы происходит большая часть дорожно-транспортных происшествий (в 2015 году из-за аварий пострадали 12 человек на рабочем месте, в 2016 году – 25). Много рабочих получают травмы на стройках, упав с большой высоты: в 2015 году таких пострадавших было 14, в 2016 году число травмированных в результате падения составило уже 16 человек.

Как будет складываться ситуация с производственным травматизмом в ближайшее время? Прогнозировать это в инспекции по труду не берутся. Многоэтажные дома в Уральске растут как грибы. И, судя по статистике, частных застройщиков меньше всего волнует, есть ли у их работников страховочные пояса и знают ли они инструкцию по технике безопасности. На кону время и деньги, соответственно. Кто построит дом быстрее — быстрее продаст квартиры в нём. В погоне за «золотым тельцом» об охране труда простых работяг работодатели, похоже, совсем забыли.

Людмила КАЛАШНИКОВА