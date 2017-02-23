Всем болящим – по «трансформеру» (Фоторепортаж)

С какими недугами можно обращаться в новую городскую многопрофильную больницу? Кто и от чего лечит там уральцев, и чем данная больница отличается от областной многопрофильной больницы?

Ответы на эти вопросы искал для вас наш корреспондент.

Огромный холл. Высоченные потолки. В здании новой больницы чувствуется размах.

— Это поначалу пугаешься большого пространства. А в действительности всё просто – у нас всего 4 блока – А, Б, В, Г, — улыбается при встрече директор данного медучреждения Арман Калибеков. – Потеряться у нас невозможно. Прямо возле главного входа висит большой стенд – план больницы. На каждом здании своя литера — «Блок А», «Блок Б» и так далее. Если кто-то что-то не сообразит, на первом этаже есть справочная, где всё расскажут.

Глава больницы говорит, что в их здание полностью переместилось инсультное отделение облбольницы.

Здесь также нашёл себе место городской роддом №2 вместе со всем медперсоналом и санитарками.

— Наши специалисты принимают роды первой и второй степени сложности, — объясняет Арман Калибеков. – Пациенток со сложными родами – третьей степени – мы направляем в областной Перинатальный центр. Со «Скорой помощью» механизм у нас отработан. Сюда же к нам привозят и пациенток, которым нужны экстренные гинекологические операции.

Буквально на час Калибеков становится нашим гидом и показывает большую часть отделений своей больницы.

В реанимации – «умные» кровати

— В «блоке В» (он находится в центральной части больницы) на первом этаже расположен приёмный покой и отделение политравмы и нейрохирургии, — рассказывает он. – Здесь мы каждый понедельник/четверг принимаем больных со «Скорой», которым нужна экстренная помощь. На первом — втором этажах у нас размещаются 45 коек: 15 – для пациентов нейрохирургии, 15 – для травмированных и плюс ещё 15 – для размещения больных на реабилитацию.

На втором этаже «блока В» находится отделение реанимации на 10 коек. На третьем этаже – диагностическое и физиотерапевтическое отделения, а также лаборатории УЗИ.

— В отделении реанимации, а также в 6 операционных и в двух родзалах у нас установлены так называемые комплексы чистых помещений (КЧП), — отмечает Арман Калибеков. – В этих палатах и операционных установлены специальные фильтры, через которые туда подаётся кислород. Его вырабатывает наша собственная кислородная станция. Когда в палату входит человек, то воздух извне просто выталкивается оттуда потоком воздуха. Никакие микробы и инфекции в КЧП так просто не попадут.

В огромных коридорах «блока В» на втором этаже гуляет ветер.

— У нас слишком большие окна, поэтому, возможно, тут сильно дует, — объясняет причину некомфортного холодка глава больницы. – У нас есть два года гарантии, поэтому будем весной просить подрядчика (ТОО «Болашак-Т» — прим. ред.), чтобы они утеплили окна, нарастили батареи в холле.

Заведующий отделением реанимации Марат Нургалиев проводит нас в одну из палат, где должны лежать пациенты после операций. В каждой палате – по три человека.

— Здесь у нас стоят многофункциональные кровати-трансформеры. Сами пациенты могут одним нажатием кнопки приподнять спинку кровати или, наоборот, сделать её пониже, – поясняет он. – При каждой кровати есть аппарат искусственной вентиляции лёгких, приборы для наблюдения за пульсом, артериальным давлением. Если есть тревога по самочувствию пациента, то аппаратура будет издавать соответствующие сигналы.

Лечащему врачу не нужно метаться по палатам: на пульте в ординаторской сразу высветится, в какой палате, какому больному стало плохо — специально для этого на палец пациента одевается специальный датчик, который следит за его состоянием здоровья.

Нургалиев проводит нас в ещё один кабинет реанимации, где установлена барокамера.

— Здесь мы оказываем помощь тем, кто отравился угарным газом, захлебнулся водой, — рассказывает реаниматолог. – В стеклянную барокамеру нагнетается кислород, человек с приступами удушья 50-60 минут лежит там. Без этой аппаратуры человека с отравлениями летучими газами выходить труднее. Мы уже несколько человек буквально с того света вытащили при помощи нашей барокамеры.

Здесь мозг пациента в ЗD-проекции

«Блок Г» — это полностью отделение лучевой терапии и диагностики.

Заведующий этим отделением Руслан Берсагуров без ложной скромности говорит, что у них установлен самый мощный не только в области, но практически по всему Казахстану магнитно-резонансный томограф «Сименс» напряжённостью поля 1,5 Тесла (мощнее его – только подобный аппарат в Астане).

— Эта аппаратура чётко просвечивает весь мозг. Его снимок потом можно рассмотреть в 3D-проекции на компьютере, — рассказывает Берсагуров. – Наши нейрохирурги в полном восторге от этого оборудования: при его помощи можно рассмотреть самые мельчайшие сосуды, увидеть места возникновения аневризмы сосудов головного мозга.

Кстати, в такой же ЗD-проекции на этом томографе можно отснять все внутренние органы больного человека.

— Бесплатно, по направлению из поликлиник, мы делаем томографию детям до 18 лет, беременным женщинам — по показаниям врачей, пенсионерам, участникам и инвалидам войны, — поясняет Арман Калибеков. – Для всех остальных категорий граждан обследования на МРТ платные.

В соседних кабинетах – такое же суперсовременное оборудование: компьютерный томограф, который за считанные секунды делает снимок всех внутренних органов; рентген-аппарат премиум-класса, представляющий собой трансформер, который может делать снимки внутренних органов и суставов в двух положениях – стоя и лёжа.

— Имея такое совершенное оборудование, в этом году мы начнём делать в нашей больнице высокотехнологичные операции по замене суставов, — делится планами Арман Калибеков.

Кстати, именно в «блоке Г» на втором этаже находятся те самые 6 операционных – общехирургических и нейрохирургических.

Всем больным – отдельные душевые

В «блоке А» на 4 этажах разместился стационарный блок.

— Здесь на первом этаже находятся перевязочные, палаты для пациентов с политравмами, — говорит Арман Калибеков. — Каждая палата, как отдельное государство: на четыре человека есть отдельная душевая, туалет.

Однако в палаты нас не проводит – тихий час, больные отдыхают.

С начала работы новой многопрофильной больницы (т.е. с середины января 2017 года – прим. ред.) здесь получили лечение 1220 уральцев. Всего за месяц здесь родились 490 младенцев. Сейчас в «многопрофильке» лечатся 220 пациентов.

В этом же «блоке А» на первом этаже находится нейроинсультное отделение, на втором этаже – отделение реабилитации для людей, перенёсших инсульт, хирургических больных. На третьем — четвёртом этажах – отделения общей терапии и гинекологии.

— Нейроинсультное отделение переехало к нам из облбольницы. Инсультный центр у нас рассчитан на 45 коек, — перечисляет Калибеков, – хирургический блок – на 30 коек. В отделении кардиологии есть 20 коек, в неврологии- 10, в пульмонологии — 20, в токсикологии — 5.

Мы интересуемся, как медперсонал ориентируется в таком большом здании больницы?

— Первое время терялись. Зато теперь сами кого хочешь в укромных уголках найти можем, – шутит он. – Наши пациенты, особенно мужчины, не хотят соблюдать режим – во время тихого часа прячутся по углам, курят. Мы их ищем, стыдим, чтобы не пачкали стены, не портили подоконники. Хочется как можно дольше сохранить больницу в лучшем виде.

И роженицам, и малышам – оборудование на пультах

«Блок Б» — это родильное отделение, оно разместилось на трёх этажах городской больницы. Здесь появляются на свет маленькие жители Уральска.

Кстати, Арман Калибеков отмечает, что всего за месяц с начала работы «многопрофильки» в стенах нового родильного отделения появились 490 малышей.

— Роженицы поступают в это отделение через отдельный вход, — рассказывает он. – Блок рассчитан на 90 коек: 60 – для рожениц, 25 – для беременных с патологиями и 5 коек – для мам с младенцами, у которых есть врождённая патология.

Врач акушер-гинеколог Айзада Жумагалиева и старшая акушерка родильного отделения Сауле Жусупкалиева провели нас по своей территории.

Здесь — отдельные палаты для мам, где стоят кровати-трансформеры, кювезы для недоношенных малышей с автоподогревом, операционная – на пульте управления.

— Здесь всё оборудование самое современное, — делятся мои собеседницы. – После нашего старого роддома — это просто «вау». И для женщин созданы все условия – отдельные душевые, в палатах – удобные кровати, пеленальные столики, комоды.

Когда мы уже выходим из здания больницы, Арман Калибеков шутит:

— Сразу понять всё расположение больницы трудно. Можно запомнить: кто на роды – в «блок Б», кто в стационар навестить родственников – в «блок А», кому нужно сделать томографию – в «блок Г».

Арман Талгатович Калибеков с января 2017 года возглавляет новую городскую многопрофильную больницу. Он потомственный врач, окончив педиатрический факультет Актюбинской государственной академии в 1999 году, работал врачом-рентгенологом в семейной врачебной амбулатории Таскалинского района, с апреля 2002 года — врачом-рентгенологом в Западно-Казахстанском областном консультативно-диагностическом центре. В 2009 году был назначен на должность первого заместителя директора, с октября 2009 года исполнял обязанности директора. За год до назначения на эту должность он возглавлял областной консультативно-диагностический центр. Специализацию прошёл в 2010 году по циклу «Менеджмент в здравоохранении» в ФДМ и ФО ЗКМУ им. М. Оспанова. С июля 2011 года по декабрь 2016 года был директором государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Областная детская многопрофильная больница».Возглавлял городскую поликлинику №4.

Людмила КАЛАШНИКОВА

Фото Рауля УПОРОВА