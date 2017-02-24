Начальник станции Костанай в предсмертной записке обвинил сотрудников Нацбюро в давлении
Полицейские начали расследование по факту доведения до самоубийства.
Стало известно дословное содержание предсмертного письма начальника станции Костанай Бауржана Танкеева, сообщает МИА «Казинформ».
Танкеев повесился в своём доме в ночь на 21 февраля. Он был фигурантом большого коррупционного скандала, в котором оказались замешаны офицер Службы экономических расследований Костанайского департамента госдоходов Сункар Козбаков и адвокат Областной коллегии адвокатов Ерлан Мухамеджанов.
Благодаря заявлениям Танкеева первый из них был изобличён во взяточничестве, а второй – в посредничестве коррупционному преступлению и мошенничеству. Сегодня оба находятся в СИЗО под арестом. Однако Танкеев покончил с собой, написав предсмертное письмо, в котором обвинил сотрудников антикоррупционной службы в давлении. Вот содержание этого документа:
«Ухожу из жизни, потому что дал все показания под давлением со стороны работников, проводивших допрос. Поэтому отказываюсь от своих слов и показаний. Со страху согласился на всё и жить с этим не могу. Простите меня, кого обидел».
По факту суицида, совершённого начальником станции, начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».
Над этим нацбюро надо дать контроль КНБ и дополнительно открыть отделы при них а то они как во времена Берии сами арестовывают сами судят а судьи и прокуроры просто кивают головой т.к на каждого из них есть компрматериалы