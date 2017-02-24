Стало известно дословное содержание предсмертного письма начальника станции Костанай Бауржана Танкеева, сообщает МИА «Казинформ».

Танкеев повесился в своём доме в ночь на 21 февраля. Он был фигурантом большого коррупционного скандала, в котором оказались замешаны офицер Службы экономических расследований Костанайского департамента госдоходов Сункар Козбаков и адвокат Областной коллегии адвокатов Ерлан Мухамеджанов.

Благодаря заявлениям Танкеева первый из них был изобличён во взяточничестве, а второй – в посредничестве коррупционному преступлению и мошенничеству. Сегодня оба находятся в СИЗО под арестом. Однако Танкеев покончил с собой, написав предсмертное письмо, в котором обвинил сотрудников антикоррупционной службы в давлении. Вот содержание этого документа:

«Ухожу из жизни, потому что дал все показания под давлением со стороны работников, проводивших допрос. Поэтому отказываюсь от своих слов и показаний. Со страху согласился на всё и жить с этим не могу. Простите меня, кого обидел».

По факту суицида, совершённого начальником станции, начато досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства».