Возле посольств Казахстана по всему миру пройдут пикеты

Международная конфедерация профсоюзов потребовала прекратить преследование казахстанских активистов

В среду, 22 февраля, в Астану прилетел заместитель генерального секретаря Международной конфедерации профсоюзов Яап ВИННЕН. Он провел встречи с представителями профсоюзных организаций, а также казахстанскими чиновниками.

— МКП готово утвердить кампанию, вовлекающую более 160 стран, чтобы показать, что Казахстан – недемократическая страна, — заявил Яап Виннен во время встречи с профсоюзными активистами.

Война с профсоюзами

Все началось после того, как Министерство юстиции РК подало иск в суд с требованием ликвидировать Конфедерацию независимых профсоюзов.

В Минюсте заявили о том, что КНПРК нарушила сроки подтверждения статуса организации в соответствии с законом «О профсоюзах».

Однако представители общественной организации отмечают, что иск не может считаться обоснованным.

Все потому, что сам закон противоречит международной конвенции МОТ о свободе ассоциации и защите права на организацию, которая была ратифицирована Казахстаном в 1999 году.

После того как суд отказал объединению в подтверждении статуса, в знак протеста на голодовку вышли нефтяники Актау. Но через какое-то время акция захлебнулась. По решению судьи Актауского городского суда Дуниязады КЕНШИМОВОЙ ее признали незаконной.

Параллельно было возбуждено несколько уголовных дел. Под удар попали председатель КНПРК Лариса ХАРЬКОВА и лидеры актауских нефтяников Амин ЕЛЕУСИНОВ и Нурбек КУШАКБАЕВ.

Ларису Харькову шымкентские полицейские обвиняют в хищении 3 млн тенге из казны профсоюза. По официальной версии следствия, заявление по этому поводу поступило от члена профсоюза, входящего в состав КНПРК. Правда, коллеги Харьковой утверждают, что полицейские превысили свои полномочия, вмешавшись во внутренние дела профсоюза.

Амина Елеусинова задержали возле дома, когда он возвращался от следователя. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как активиста запихивают в машину без опознавательных знаков пять стражей правопорядка. В результате лидеру профсоюза вменили еще и сопротивление полиции, на основании чего арестовали на два месяца, так же, как и Нурбека Кушакбаева. Силовики полагают, что, оставаясь на свободе, представитель профсоюза нефтяников мог повлиять на ход следствия. Видимо из тех же соображений, нефтяников отправили в Астану.

Ультиматум правительству

Преследование профсоюзных активистов побудило главу Американской федерации труда и конгресса индустриальных организаций Ричарда ТРАМКУ отправить письмо на имя президента РК.

МКП в свою очередь готовит жалобу в Международную организацию труда. Яап Виннен говорит о том, что такие же письма будут разосланы и в другие организации.

— Через 2 недели мы организуем акции протеста по всему миру. Мы готовы провести демонстрации перед посольствами Казахстана более чем в 100 странах. И это будет широко освещаться в прессе, — заявил Яап Виннен.

ratel.kz