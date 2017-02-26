К концу 2017 года во всех уральских домах будут установлены счетчики учета тепла

Департамент по регулированию естественных монополий обязал АО «Жаиктеплоэнерго» обеспечить город устройствами учета тепла. При правильной эксплуатации таких счетчиков, каждый горожанин сможет платить за тепло в три раза меньше.

Об этом сообщил коммерческий директор АО «Жаиктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов, во время «Прямой линии» коммунальщиками города, которая состоялась в прошлый четверг, в редакции «Уральской Недели».

Несмотря на то, что в некоторых домах счетчики уже стоят, уральцы продолжают переплатчивать за тепло.

Жительница Уральска Любовь Погодаева пожаловалась, что несмотря на установленный счетчик учета тепла, за отопление ей приходится платить по 175 тенге за квадратный метр ( порядка 10500 тенге за квартиру в 60 кв.метров – прим.ред).

Начальник тепловой инспекции «ЖТЭ» Бекболат Камешов пояснил, почему так происходит, а также дал совет, как можно сэкономить на тепле.

— Тариф 140 тенге за квадратный метр устанавливается в случае, если в квартире температура 20 градусов, то в вашем случае в квартире стоит температура 24-26 градусов, поэтому и набегает такая сумма, — говорит Бекболат Камешов. — Для того, чтобы не возникало переплаты, вы должны обратиться в свой КСК, чтобы они регулировали подачу тепла. В городе уже есть ряд домов, где старшие по дому утром ставят тепло «на фитиль», потому как целый день в квартирах никого нет, а вечером снова прибавляют мощность. Таким образом в этих домах платят за тепло по 50 тенге за квадратный метр.

Коммерческий директор «Жаиктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов сообшил, что к концу 2017 года такие счетчики будут во всех жилых домах города.

— По городу осталось установить 270 счетчиков, — говорит Вячеслав Солодилов. – Мы просим руководителей КСК, чтобы проводили работу с жильцами, ведь экономить на тепле в первую очередь выгодно им самим.

К слову, за установку таких счетчиков самим горожанам платить не придётся – в уже имеющихся домах «ЖТЭ» установит их за свой счет, а в строящихся домах счетчики будет устанавливать ЖКХ акимата за бюджетные деньги.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА