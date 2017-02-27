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Опубликовано: Пн, Фев 27th, 2017
23 Мир / Среда

Грузия вводит полный запрет на использование полиэтиленовых пакетов

Многие из нас даже не задумываются, что участвуют в уничтожении окружающей среды, покупая или беря бесплатно в магазинах одноразовые полиэтиленовые пакеты. Давно доказано, что выброшенный на свалку, а не утилизированный по всем правил полиэтилен полностью разлагается за период, превышающий 100 лет. Проблема использованных пакетов в мире стоит уже настолько остро, что во многих странах приняты или разрабатываются законодательные акты, которые прямо запрещают использовать полиэтиленовые пакеты. 

В Грузии также разработали соответствующий проект нормативного акта, который связан с производством, импортом и реализацией пластиковых упаковок в Грузии.

«Нормативный акт предусматривает поэтапный запрет пластиковых пакетов и их замену на биодеградируемые пакеты, бумажные пакеты, на пакеты и сумки многоразового использования, которые соответствуют европейским стандартам», — говорится в сообщении министерства.

Проект этого документа представила заместитель министра охраны окружающей среды и природных ресурсов Грузии Екатерина Григалава. С этой целью в министерство были приглашены производители пластиковых упаковок и представителя торговых объектов, которые активно пользуются их продукцией.

На встрече заместитель министра также говорила о результатах вредного воздействия пластиковых пакетов на окружающую среду и об опыте стран Евросоюза для решения этой проблемы.

geomigrant.com

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