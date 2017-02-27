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Опубликовано: Пн, Фев 27th, 2017
1 Мир

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима с Грузией

Совет ЕС одобрил введение безвизового режима между странами сообщества и Грузией.

«27 февраля 2017 года Совет принял постановление по визовой либерализации для граждан Грузии, отправляющихся в ЕС на срок до 90 дней в течение периода в 180 дней», — сообщила пресс-служба Совета.

Это последний шаг в ведении безвизового режима для граждан Грузии. Европарламент одобрил введение безвизового режима для граждан этой страны 2 февраля.

Ранее сообщалось, что согласно правилам, как отдельная страна — член ЕС, так и Еврокомиссия вправе инициировать приостановку безвизового режима на шесть месяцев. Основанием для этого могут быть не только чрезвычайные обстоятельства, но и рост миграционного потока и числа желающих получить политическое убежище.

Еврокомиссия должна регулярно отчитываться перед Европарламентом в том, продолжает ли страна, для которой были отменены визы, выполнять соответствующие критерии, особенно в сфере защиты основных прав и свобод человека.

Еврокомиссия также рекомендовала Совету ЕС рассмотреть возможность введения безвизового режима и для Украины. Как заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, ЕС примет окончательное решение по безвизовому режиму с Украиной «до лета».
news.tut.by

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