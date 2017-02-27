АО «Жайфктеплоэнерго» намерено наказывать потребителей за теплые полы и утепленные балконы

Штраф за самостоятельное «благоустройство» помещения составляет 50 МРП ( 106050тенге) для физических лиц и от 150 до 200 МРП ( от 318 150 тенге до 424 200 тенге) для бизнесменов.

Об этом стало известно во время «Прямой линии» с руководителями коммунальных служб города, которая состоялась на прошлой неделе в офисе редакции «УН».

— К нам часто обращаются горожане с жалобами на холод в квартирах и естественно винят в этом нас, — говорит начальник тепловой инспекции при АО «Жаиктеплоэнерго», Бекболат Кемешов. – При проверке оказывается, что в соседних квартирах или в магазинах или ателье, которые как правило располагаются на первых этажах домов, хозяева помещений сделали теплые полы или утеплили балкон. Это нарушает общий теплообмен во всем доме.

Также начальник тепловой инспекции сообшил, что «ЖТЭ» намерены проводить рейды по домам, чтобы выявить нарушителей.

В этом году мы уже оштрафовали хозяев одной из городских аптек, которые отказались от услуг «ЖТЭ» и сделали у себя теплые полы, — говорит Кемешов. — В основном такие рейды проводятся после жалоб на холод, но теперь мы будем проводить их и в профилактических целях. Если мы уличим хозяев помещений в незаконном благоустройстве, то мы даем предписание убрать теплые полы или балкон в течении трех дней. Если это не будет выполнено, то будем накладывать штраф.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА