В Актау активист Нурияш Абдраимова была подвергнута задержанию

В городе Актау сегодня на несколько часов была задержана гражданский активист Нурияш Абдраимова. По словам 56-летней Нурияш Абдраимовой, она была задержана полицейскими в отделении почты, где пыталась отправить письмо группы жителей Мангистауской области депутатам парламента с протестом против изменения статьи 26 Конституции Казахстана. В этом проекте изменения речь идет о том, что в Казахстане право на защиту частной собственности будут иметь и иностранцы, а не только граждане Казахстана. Нурияш Абдраимовой предписано 27 февраля явиться в административный суд.

— Они спрашивали о том, агитировала ли я против изменения Конституции, откуда я собрала подписи. Я сказала, что никого не агитировала, а люди сами ставили подписи. В полиции забрали у меня листы бумаги с подписями граждан, — сказала Нурияш Абдраимова Азаттыку.

Заместитель начальника полиции Актау Омар Таскынбеков вначале обещал дать комментарий Азаттыку по поводу задержания Нурияш Абдраимовой, но затем не стал это делать.

Ранее сегодня до своего задержания Нурияш Абдраимова отправила письмо протеста сотен граждан в парламент по факсу из отделения компании «Казахтелеком» в Актау.

Нурияш Абдраимова в этом году трижды подавала в акимат города Актау заявки на проведение митингов протеста против ареста гражданских активистов Макса Бокаева и Талгата Аяна в городе Атырау и против изменения статьи 26 Конституции Казахстана, но ей было отказано.

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