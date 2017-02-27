В Уральске коммунальщики намерены взыскивать деньги за мусор, несмотря на отсутствие контейнеров

Руководство АО «Орал Таза Сервис» опирается на договор публичной оферты, который был принят в 2013 году. На данный момент общий долг уральцев за вывоз ТБО составляет порядка 200 миллионов тенге.

Об этом сообщил начальник абонентского отдела «Орал Таза Сервис» Апполон Бектаубаев во время «Прямой линии» с руководителями коммунальных служб города, которая состоялась на минувшей неделе в редакции «УН».

— Согласно договору публичной оферты, жители города и близлежащих населенных пунктов выбрасывают твердые бытовые отходы в контейнеры, а наше предприятие вывозит эти отходы на полигон ТБО, — говорит Апполон Бектаубаев. – При этом контейнеры не привязаны к какому- либо участку, и любой уралец имеет право выкидывать мусор в любой контейнер. Получается, что те граждане, у кого контейнеров нет, выкидывают мусор в контейнеры на соседних улицах, таким образом, так или иначе пользуются нашими услугами.

Ранее, в разговоре с корреспондентом «УН» Бектаубаев как бы между прочим заметил, что если граждане заявляют о самостоятельной утилизации мусора, то их ожидает штраф.

— Согласно законам об экологии твердые бытовые отходы должны храниться только на спецполигоне, а за сжигание и закапывание мусора их ожидает административная ответственность за нарушение правил благоустройства, — сообщил Апполон Бектаубаев.

К слову, штраф за самостоятельную утилизацию мусора составляет для физических лиц — 20 МРП (42 420 тенге) , для бизнесменов от 30 до 100 МРП ( от 63 630 тенге до 212 100 тенге).

Акмарал ШАЯХМЕТОВА