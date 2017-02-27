В Уральске с 1 марта закрывается на ремонт мост в районе «Депо»

С 1 марта, будет закрыт для проезда мост в районе «Депо» и прилегающие улицы. Реконструкция деповского моста в Уральске затянется на 24 месяца из-за движения поездов. Об этом сообщил Бекжан Тукжанов, замначальника отдела ЖКХ акимата Уральска.

Эскизный рисунок моста в депо после реконструкции

— Двухлетний срок реконструкции моста в районе Депо объясняется тем, что строителям придется останавливать работы из-за движения поездов по направлению «Уральск-Актобе». Только на демонтаж существующей конструкции потребуется 4 месяца, — сообщил Бекжан Тукжанов во время пресс-конференции в службе центральных коммуникации в Уральске.

В связи с закрытием движения по данному путепроводу отдел ЖКХ создал новую схему движения общественного транспорта. Движение общественного транспорта на время реконструкции путепровода будет осуществляться по трем направлениям: Это по улицам Молдагуловой, Тайманова, путепроводу в районе «Нефтебазы», Чурикова, Пионерская, Карбышева, также через путепровод в районе «Нефтебаза» дальше по улицам Есенжанова, Шолохова, Курмангалиева с выходом на пр.Абухаир хана по ул.Мусина, и по улицам Маметовой, Куличева, Деповская, Шубина, Казталовская, Полевая с выходом на пр.Абулхаир хана по ул.Мирзояна. В частности, маршруты № 1, 22, 20, 19, 38 будут ездить по улице Деповской и далее через улицу в районе арматурного завода будут выезжать на проспект Абулхаир хана (бывш. Кутякова). Маршруты № 5, 36, 45 будут ездить по улицам Карбышева и Шолохова с выездом на мост в районе Нефтебазы. Подробная схема движения приведена на иллюстративной схеме к этой новости.

По словам старшего инспектора административной полиции Алтая Хусаинова, в районе улиц Казталовская и Алматинская дорожное движение будет организовано по кольцевой схеме с односторонним движением.

— Для этого уже установлен светофорный объект на пересечении улиц Казталовская и Алматинская. Кроме того, движение по улице Деповская летом будет перекрыто из-за ремонтных работ и движение транспорта будет осуществляться только по проспекту Евразия, — сказал Алтай Хусаинов.

По словам Бекжана Тукжанова, в планах городских властей подвергнуть капитальному ремонту еще два путепровода — в районе Нефтебазы и в районе Автопарка.

— По ремонту путепровода в районе Автопарка уже готова проектно-сметная документация. По путепроводу в районе Нефтебазы такая документация готовится. Но эти проекты будут реализованы в последующие годы и последовательно, чтобы не создавать в городе транспортного коллапса.

Напомним, проектом предусмотрена реконструкция путепровода путем демонтажа пролетных и опорных частей, установка дополнительных свай и уширение проезжей части от 8 до 14 метров. После реконструкции количество полос движения автотранспорта увеличиться до 4-х, также предусмотрено устройство тротуаров, перильного и барьерного ограждения, а также опор освещения.

Финансирование работ предусмотрено за счет средств компании КПО б.в. Подрядной организацией по выполнению строительно-монтажных работ является ТОО «КА-СТРОЙ ЛТД».

Данный путепровод был построен в 1965 году, с момента строительства путепровода капитальный ремонт не производился. Мостовой переход с путепроводом имеет протяженность 536 м, также запланирована реконструкция подходов протяженностью 628 м.