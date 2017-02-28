Дональд Трамп предлагает значительно увеличить военный бюджет США

Расходы на оборону в США уже в следующем году могут вырасти на 54 миллиарда долларов. Для сравнения — такая же сумма составляет почти весь военный бюджет России за прошлый год. «Милитаризировать» казну Дональд Трамп рассчитывает за счёт других статей бюджета: проект финансового документа, как сообщает AP, предполагает снижение расходов на экологические цели, а также программы помощи другим странам. Окончательные предложения по поводу реструктуризации расходов, как ожидается, будут представлены в середине марта.

Говоря о целях предполагаемого увеличении бюджета США, Трамп вспомнил молодость: «Когда я был юным, учился в старших классах и колледже, все говорили о том, что мы никогда не проигрывали в войнах, а теперь мы никогда не выигрываем в войнах и даже не боремся за это», — цитирует Трампа «Интерфакс». Одной из угроз глава Белого дома считает Ближний Восток, этот регион американский президент назвал «осиным гнездом».