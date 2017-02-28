Погода +1oC
$312.47
330.69
5.41
Опубликовано: Вт, Фев 28th, 2017
10 Картина дня / Мир

Дональд Трамп предлагает значительно увеличить военный бюджет США

Америка, по словам главы Белого дома, «должна начать выигрывать войны». 

Расходы на оборону в США уже в следующем году могут вырасти на 54 миллиарда долларов. Для сравнения — такая же сумма составляет почти весь военный бюджет России за прошлый год. «Милитаризировать» казну Дональд Трамп рассчитывает за счёт других статей бюджета: проект финансового документа, как сообщает AP, предполагает снижение расходов на экологические цели, а также программы помощи другим странам. Окончательные предложения по поводу реструктуризации расходов, как ожидается, будут представлены в середине марта.

Говоря о целях предполагаемого увеличении бюджета США, Трамп вспомнил молодость: «Когда я был юным, учился в старших классах и колледже, все говорили о том, что мы никогда не проигрывали в войнах, а теперь мы никогда не выигрываем в войнах и даже не боремся за это», — цитирует Трампа «Интерфакс». Одной из угроз глава Белого дома считает Ближний Восток, этот регион американский президент назвал «осиным гнездом».

США сегодня обладают самым большим военным бюджетом в мире, он более чем в 10 раз превышает аналогичные расходы российского Минобороны.

Оставьте комментарий

Вы ввели: 0 из 2 000 символов.

x
2017-02-28
Утром1 ℃
Днем1 ℃
Вечером0.57 ℃
Ночью-0.71 ℃
Влажность98 %
ДавлениеhPa 1026.75
Скорость ветра4.41 м/с
2017-03-01
Утром-6.21 ℃
Днем-0.16 ℃
Вечером-4.7 ℃
Ночью-7.98 ℃
Влажность99 %
ДавлениеhPa 1037.21
Скорость ветра1.88 м/с