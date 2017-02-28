Казахстан не продвинулся в расследовании отравления детей в Березовке

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) на прошлой неделе наконец получило от Генеральной прокуратуры ответ на свои многочисленные запросы о ситуации с проведением экспертизы в России по делу об отравлении детей Березовки в 2014 году.

Следственные органы Казахстана осенью 2015 года попросили «компетентные органы» Российской Федерации, согласно официальной формулировке: «о правовой помощи по проведению комплексной комиссионной судебно-экологической и судебно-экологической экспертизы», но до настоящего времени никакой информации о том, что же произошло дальше, не было.

В февральском ответе Следственного департамента МВД РК, в частности, говорится: «08.02.2017 Генеральной Прокуратурой Республики Казахстан в Генеральную Прокуратуру РФ было направлено напоминание о выполнении направленного ДВД Западно-Казахстанской области международного поручения. Результатов до настоящего времени получено не было».

«Похоже, официальные лица не особо заинтересованы в проведении объективного расследования трагедии. За полтора года казахстанские специалисты так и не добились никаких результатов. Однако из полученного КМБПЧ ответа мы знаем, что делом занимается Генеральная Прокуратура РФ и будем запрашивать информацию там», — комментирует Сергей Соляник, консультант Crude Accountability, со-координатор Коалиции «Дети или нефть?».

28 ноября 2014 года 25 школьников Березовки упали в обморок, у них начались сильные судороги, головокружения, скачки давления, сильная головная боль. С тех пор здоровье некоторых детей серьезно ухудшилось, другие продолжают болеть, но не получают необходимого лечения. 29 ноября 2014 г. открыто уголовное дело по факту массового недомогания учеников и учителей п. Березовка. В настоящее время уголовное дело приостановлено в связи с обращением за правовой помощью в Россию. В рамках следствия также проверялся факт о причастности школьной котельной к отравлению, и по нему было открыто отдельное производство 28 мая 2015 года. 24 августа 2015 года дело по котельной было прекращено за отсутствием состава преступления.

Коалиция «Дети или нефть?» призывает компании Chevron, Eni, BG Group (теперь Shell), «Лукойл» и «КазМунайГаз», входящих в консорциум КПО б.в., эксплуатирующий Карачаганак, и власти Казахстана взять на себя ответственность за трагедию, признать, что произошло токсическое отравление в результате аварии на месторождении и в соответствии с этим обследовать, лечить и компенсировать ущерб здоровью детей Березовки.