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Опубликовано: Вт, Фев 28th, 2017
12 Картина дня / Страна

На получение продовольственных карт рассчитывают 57% опрошенных россиян

На получение продовольственных карт, исходя из доходов своей семьи, рассчитывает 31% опрошенных россиян, а 26% сказали, что испытывают в них потребность, сообщает ВЦИОМ.

Предложение ввести в РФ продовольственные карты для малоимущих граждан нашло поддержку среди населения: «за» высказались 78% россиян.

Ненужными продовольственные карты назвали 19% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 10-11 февраля среди 1200 респондентов.

Три четверти россиян полагают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей сельхозпродукции (76%) и даст возможность малоимущим гражданам полноценно питаться (75%).

Кроме того, полагают 63% россиян, тот факт, что карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, не даст потратить средства на алкоголь и сигареты.

INTERFAX.RU 

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