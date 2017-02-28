На получение продовольственных карт рассчитывают 57% опрошенных россиян

На получение продовольственных карт, исходя из доходов своей семьи, рассчитывает 31% опрошенных россиян, а 26% сказали, что испытывают в них потребность, сообщает ВЦИОМ.

Предложение ввести в РФ продовольственные карты для малоимущих граждан нашло поддержку среди населения: «за» высказались 78% россиян.

Ненужными продовольственные карты назвали 19% участников всероссийского телефонного опроса, проведенного 10-11 февраля среди 1200 респондентов.

Три четверти россиян полагают, что реализация подобной программы позволит поддержать отечественных производителей сельхозпродукции (76%) и даст возможность малоимущим гражданам полноценно питаться (75%).

Кроме того, полагают 63% россиян, тот факт, что карты могут быть использованы только на покупку продуктов первой необходимости, не даст потратить средства на алкоголь и сигареты.

INTERFAX.RU