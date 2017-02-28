Первые космические туристы полетят к луне уже в следующем году

Недельный тур к спутнику Земли забронировали и почти полностью оплатили двое. Эти люди будут путешествовать в космосе, неся надежды и мечты всего человечества, движимые всеобщим человеческим духом первооткрывательства, приводит РБК заявление американской компании SpaceX.

Имена счастливчиков, их пол и гражданство пока не разглашают по их же просьбам. Сколько стоит путевка, также не сообщается. В ближайшее время туристы начнут медицинские тесты и тренировки.

Уже известно, что к Луне они полетят на грузовике Dragon 2, а на орбиту его выведет ракета-носитель тяжелого класса Falcon. Оба этих аппарата сейчас разрабатываются и тестируются в пилотных режимах. Первые полеты намечены на этот год.

Ранее SpaceX анонсировала туристическую миссию на Марс. В рамках этого проекта на красной планете должно быть основано поселение. Первые полеты состоятся не раньше 2020 года.

«Эхо Москвы»