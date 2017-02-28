Уральская Грация- KZ привезла серебро с Башкирии

12-13 летние уральские волейболистки представляли Казахстан на четырехдневном международном волейбольном турнире в Уфе и уступили первое место на самых последних минутах игры.

С 23 по 27 февраля уральская команда Грация- KZ выступала на международном турнире по волейболу в Уфе. «Грация- KZ» победила команды из Нефтекамска, Ижевска, Казани , Нижнекамска, Набережных Челнов и Екатеринбурга. Об это «УН» рассказал главный тренер Грации- KZ Куленке Губашев.

— «Грация-KZ показала себя на турнире очень уверенно и дала понять своим соперницам, что намерены выиграть соревнование, — говорит Куленке Губашев. — В финальной игре с хозяйками соревнований ставки были 50 на 50, но наша команда заняла второе место. Примечательно, что «Грация» уступила лишь на тайбреке ( пятая, контрольная партия в вобейболе – прим.ред).

С почетным вторым местом на соревнованиях уральских волейболисток поздравили Олимпийские чемпионы по волейболу Александр Волков, Сергей Гранкин и другие члены сборной России.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА