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Опубликовано: Вт, Фев 28th, 2017
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Уральская Грация- KZ привезла серебро с Башкирии

12-13 летние уральские волейболистки представляли Казахстан на четырехдневном международном  волейбольном турнире в Уфе и уступили первое место  на самых последних минутах игры.

Александр Волков- центральный блокирующий сборной России, связующий команды Грация-KZ Сапаргалиева Диана и Лявинскова Анна

С 23 по 27 февраля уральская команда Грация- KZ выступала на международном турнире по волейболу в Уфе. «Грация- KZ»  победила команды из Нефтекамска, Ижевска, Казани , Нижнекамска,  Набережных Челнов и Екатеринбурга. Об это «УН» рассказал  главный тренер Грации- KZ  Куленке Губашев.

—  «Грация-KZ  показала себя на турнире очень  уверенно и  дала понять своим соперницам, что намерены выиграть соревнование, — говорит Куленке Губашев.  — В финальной игре с хозяйками  соревнований ставки были 50 на 50, но наша команда заняла второе место. Примечательно, что «Грация» уступила лишь на тайбреке ( пятая, контрольная партия в вобейболе – прим.ред).

С почетным вторым местом на соревнованиях уральских волейболисток поздравили  Олимпийские чемпионы  по волейболу Александр  Волков,  Сергей  Гранкин  и другие члены сборной России.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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