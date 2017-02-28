ХК «Акжайык» из Уральска вышел в финал Высшей лиги России

Первенство России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги состоится с 1 по 5 марта в городе Сыктывкаре.

Об этом сообщается в фан- группе х/к «Акжайык» «ВКонтакте»

— «Акжайыковцы» выбили себе место в финале, разгромив в полуфинале «Уфалейский Никельщик» со счетом 6:2,- пишут администраторы фан- группы . – Спортсмены уже добрались до Сыктывкара. 1 марта ожидается первая игра с Краснотурьинским «Маяком».

Кроме «Акжайыка» в финале примут участие Красногорский х/к»Зоркий», х/к Саяны (г. Абакан), х/к Мурман(Мурманск),х/к Знамя-Удмуртия(г.Воткинск) и х/к Маяк(г. Краснотурьинск). Хозяева льда – Сыктывкарский «Строитель».

Напомним, уральский клуб по хоккею с мячом «Акжайык» принимает участие в российской лиге, потому как в Казахстане такие чемпионаты не организовываются.