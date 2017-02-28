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Опубликовано: Вт, Фев 28th, 2017
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ХК «Акжайык» из Уральска вышел в финал Высшей лиги России

Первенство России по хоккею с мячом среди команд Высшей лиги состоится с 1 по 5 марта в городе Сыктывкаре.

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Об этом сообщается  в фан- группе х/к «Акжайык» «ВКонтакте»

— «Акжайыковцы» выбили себе место в финале, разгромив в полуфинале «Уфалейский Никельщик» со счетом 6:2,- пишут администраторы фан- группы . – Спортсмены уже добрались до Сыктывкара. 1 марта ожидается первая игра с Краснотурьинским «Маяком».

Кроме «Акжайыка» в финале примут участие Красногорский  х/к»Зоркий», х/к Саяны (г. Абакан), х/к Мурман(Мурманск),х/к Знамя-Удмуртия(г.Воткинск) и х/к Маяк(г. Краснотурьинск). Хозяева льда – Сыктывкарский  «Строитель».

Напомним, уральский клуб по хоккею с мячом «Акжайык»  принимает участие в российской лиге, потому как в Казахстане такие чемпионаты не организовываются.

 

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