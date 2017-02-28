Уральскому казахскому драмтеатру дадут имя Хадиши Букеевой

Такое решение было принято на прошлой неделе, во время очередной сессии маслихата.

— Депутаты маслихата приняли решение о переименовании и отправили заявку в государственную ономастическую комиссию, — сообщил пресс-секретарь областного акимата Жаркын Жумадилов. – Театр будет назван в честь народной артистки СССР и КазССР, лауреата Государственной премии СССР Хадиши БУКЕЕЕВОЙ.

Во сколько властям обойдется переименование театра Жумадилов не сообщил.