Уральскому казахскому драмтеатру дадут имя Хадиши Букеевой
Такое решение было принято на прошлой неделе, во время очередной сессии маслихата.
— Депутаты маслихата приняли решение о переименовании и отправили заявку в государственную ономастическую комиссию, — сообщил пресс-секретарь областного акимата Жаркын Жумадилов. – Театр будет назван в честь народной артистки СССР и КазССР, лауреата Государственной премии СССР Хадиши БУКЕЕЕВОЙ.
Во сколько властям обойдется переименование театра Жумадилов не сообщил.
Хадиша Букеева родилась 21 февраля (по другим источникам — 1 января[1]) 1917 года в селе Казталовка (ныне — в Западно-Казахстанской области Казахстана) (по другим источникам — в Казталовском районе[2]). Рано лишилась родителей и воспитывалась в детском доме.
В 1932 году Букееву устроили учиться на подготовительные курсы Алма-Атинского института. Принимала участие в спектаклях художественной самодеятельности. В 1934 году была отобрана комиссией и направлена на учёбу в Техникум сценических искусств в Ленинграде, (с 1936 года — Центральное театральное училище, ныне — Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончила в 1938 году. Её наставниками были видные мастера сцены Леонид Вивьен, Всеволод Мейерхольд, Василий Меркурьев.
После окончания училища поступила в труппу Чимкентского областного казахского драматического театра.
С 1942 года — актриса Казахского государственного театра драмы им. М. О. Ауэзова (Алма-Ата), где выходила на сцену до конца жизни.
Одна из граней её таланта — мастерство художественного чтения.
С 1965 года вела педагогическую деятельность на театральном факультете (с 1977 года — Театрально-художественный институт, ныне Казахская национальная академия искусств имени Т. К. Жургенова) при Казахской консерватория им. Курмангазы (доцент (1968), профессор (1974)). В числе её учеников — известные казахские актёры А.Кенжеев, К. Тастанбеков, Д. Жолжаксынов, Т. Жаманкулов, М. Отекешева, Р. Машурова.
Член Союза кинематографистов Казахской ССР[3]
Ушла из жизни 31 января 2011 года в Алма-Ате[4]. Похоронена на Кенсайском кладбище.
( материал из свободной энциклопедии ru.wikipedia.org)