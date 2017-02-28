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Опубликовано: Вт, Фев 28th, 2017
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В Казахстане рост экономики в 2016 году замедлился до минимальных уровней

В Казахстане рост экономики в 2016 году замедлился до минимальных уровней за весь посткризисный период, хозяйствующие субъекты значительно сократили темпы деловой активности, сообщили в агентстве «Финпром».

В 2016 году рост ВВП Казахстана замедлился до 1% против 1,2% в 2015 году.

При этом производители товаров показали более сильную сопротивляемость негативным тенденциям — объем выпуска производителей товаров за год вырос на 1,3%, в то время как физический объем производства услуг увеличился всего на 0,8%.

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Определенную поддержку слабому росту экономики оказывает увеличение инвестиций в основной капитал предприятий. В 2016 году физический объем затрат на строительство, капремонт, а также машины и оборудование вырос на 5,1% против роста на 3,7% в 2015 году.
Совокупный объем инвестиций в основной капитал предприятий в 2016 году оценивался в 7,7 триллиона тенге.

Finprom

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