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Опубликовано: Вт, Фев 28th, 2017
18 ЗКО / Картина дня / Культура

В Уральске будет установлен памятник «Славным дочерям казахского народа» за 138 миллионов тенге

Открытие скульптурной композиции планируется  уже в этом году, ко Дню Победы. Скульптура будет установлена на месте памятника имени Маншук Маметовой.

Маншук Маметова памятник Уральск

Полюбившийся уральцам памятник Маншук Маметовой скорей всего «переедет» в Жаныбек или в Бокейорду.

 

На композиции будут изображены Герои Великой Отечественной войны Маншук Маметова, Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова.  Об этом рассказал руководитель Управления культуры, архивов и документации Даулеткерей Кусаинов.

— Желание установить такой памятник высказала творческая интеллигенция Уральска еще к 70-летию Великой Отечественной войны, в 2015 году, — рассказывает Даулеткерей Кусаинов. – Но, к сожалению, тогда такой возможности не было, поэтому памятник будет установлен только сейчас. Памятник уже готов, делал его знаменитый столичный художник Нурлан Далбай.  Монумент выполнен из бронзы, постамент из гранита. Общая высота памятника 5 метров.

Также работник культуры сообщил ,что нынешний  памятник имени Маншук Маметовой находится в аварийном состоянии и будет реставрироваться. Жители  Бокейординского и Жаныбекского района просят перенести отреставрированный памятник в свои райцентры.

Акмарал ШАЯХМЕТОВА

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