В Уральске предложили снести 9 домов в центре города

Власти Уральска в центре города хотят снести 9 домов, на этом месте построить новые дома и торговый центр. Благоустройство центра города планируется по программе государственного частного партнерства. Но жители этих домов наотрез отказываются переезжать.

Акимат совместно с двумя строительными компаниями предложили жителям домов которые находятся напротив завода «Зенит» переселиться во временное жилье, а на месте старых домов они решили построить несколько высоток, торговый дом и полностью благоустроить район в центре города.

15 февраля жители домов по улице Сарайшык узнали, что им срочно нужно оставить жилище и переселиться во временное жилье в мкр. Зачаганск. Проживать в мкр. Зачаганск со слов заведующего сектором жилья они будут пока на месте старых домов построят новые высотки.

Большинство жителей против переселения, и на это у них ряд причин.

На собрании, куда приехали представители акимата и отдела ЖКХ, жители домов которые были построены для работников завода «Зенит» единогласно высказались против переселения.

Они просто не верят властям, говорят, что предложение о сносе домов началось с обмана. В интервью СМИ зам акима города Алтынбек Кайсагалиев рассказал, что около 70 процентов людей готовы на переезд. Но люди утверждают, что никаких 70 процентов нет, согласных на переезд намного меньше.

Почему люди не хотят переезжать и получить новые квадратные метры в нашем следующем видео.