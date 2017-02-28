В Уральске прошел турнир среди самых юных футболистов
Самыми маленькими участниками стали 5-летние мальчишки.
Детский турнир, прошедший в эти выходные в Уральске был проведен в четырех возрастных категориях. Самыми маленькими участниками стали мальчишки 5-6 лет.
В футбольных баталиях приняли участие ребята футбольных центров ФК «Акжайык» и ФК «Актобе», частных школ «FOOTBALL KIDS URALSK» и «Юниор».
По словам руководителя отдела развития детского футбола в ЗКО Виктора Каблова, подобные соревнования особенно полезны для юных футболистов.
— На таких турнирах мальчишки учатся соревноваться, проявляют себя, — сказал Каблов. — Не редко среди участников можно увидеть будущих «звездочек». С нашего центра уже несколько юных футболистов приглашены в академию в Шымкенте.
Итоги открытого турнира среди детей:
2008 г.р
1 место — «Акжайык-1″
2 место — «Акжайык-2″
3 место — «FOOTBALL KIDS URALSK»
4 место — «Юниор»
Тамерлан Елатаев («Акжайык-1″) — лучший защитник
Дамир Мухин — («Акжайык 2″) — лучший нападающий
Ислам Кажгалиев («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший игрок
2009 г.р
1 место — «FOOTBALL KIDS URALSK»
2 место — «Акжайык-1″
3 место — «Юниор»
4 место — «Акжайык-2″
Мансур Ибрашев («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший защитник
Алексей Побережный («Акжайык-1″) — лучший нападающий
Диярхан Карабалинов — («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший игрок турнира
2010 г.р
1 место — «Юниор»
2 место — «FOOTBALL KIDS URALSK»
3 место — «Акжайык-1″
Даниял Муксенов («Юниор»)- лучший вратарь
Даниал Жасулан («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший нападающий
Захар Китаев («Юниор») — лучший игрок
2011 г.р
1 место — «Актобе»
2 место — «FOOTBALL KIDS URALSK-1″
3 место — «FOOTBALL KIDS URALSK- 2″
4 место — «Юниор»
Исмаил Жумаскалиев («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший защитник
Нурбол Амангельдин («Актобе») — лучший нападающий
Илья Вавин («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший игрок турнира
Екатерина Литвякова