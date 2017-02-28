В Уральске прошел турнир среди самых юных футболистов

Самыми маленькими участниками стали 5-летние мальчишки.

Детский турнир, прошедший в эти выходные в Уральске был проведен в четырех возрастных категориях. Самыми маленькими участниками стали мальчишки 5-6 лет.

В футбольных баталиях приняли участие ребята футбольных центров ФК «Акжайык» и ФК «Актобе», частных школ «FOOTBALL KIDS URALSK» и «Юниор».

По словам руководителя отдела развития детского футбола в ЗКО Виктора Каблова, подобные соревнования особенно полезны для юных футболистов.

— На таких турнирах мальчишки учатся соревноваться, проявляют себя, — сказал Каблов. — Не редко среди участников можно увидеть будущих «звездочек». С нашего центра уже несколько юных футболистов приглашены в академию в Шымкенте.

Итоги открытого турнира среди детей:

2008 г.р 1 место — «Акжайык-1″ 2 место — «Акжайык-2″ 3 место — «FOOTBALL KIDS URALSK» 4 место — «Юниор» Тамерлан Елатаев («Акжайык-1″) — лучший защитник Дамир Мухин — («Акжайык 2″) — лучший нападающий Ислам Кажгалиев («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший игрок 2009 г.р 1 место — «FOOTBALL KIDS URALSK» 2 место — «Акжайык-1″ 3 место — «Юниор» 4 место — «Акжайык-2″ Мансур Ибрашев («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший защитник Алексей Побережный («Акжайык-1″) — лучший нападающий Диярхан Карабалинов — («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший игрок турнира 2010 г.р 1 место — «Юниор» 2 место — «FOOTBALL KIDS URALSK» 3 место — «Акжайык-1″ Даниял Муксенов («Юниор»)- лучший вратарь Даниал Жасулан («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший нападающий Захар Китаев («Юниор») — лучший игрок 2011 г.р 1 место — «Актобе» 2 место — «FOOTBALL KIDS URALSK-1″ 3 место — «FOOTBALL KIDS URALSK- 2″ 4 место — «Юниор» Исмаил Жумаскалиев («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший защитник Нурбол Амангельдин («Актобе») — лучший нападающий Илья Вавин («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший игрок турнира

Екатерина Литвякова