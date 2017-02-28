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Опубликовано: Вт, Фев 28th, 2017
1 ЗКО / Картина дня

В Уральске прошел турнир среди самых юных футболистов

Самыми маленькими участниками стали 5-летние мальчишки.

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Детский турнир, прошедший в эти выходные в Уральске был проведен в четырех возрастных категориях. Самыми маленькими участниками стали мальчишки 5-6 лет.

В футбольных баталиях приняли участие ребята футбольных центров ФК «Акжайык» и ФК «Актобе», частных школ «FOOTBALL KIDS URALSK» и «Юниор».

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По словам руководителя отдела развития детского футбола в ЗКО Виктора Каблова, подобные соревнования особенно полезны для юных футболистов.

— На таких турнирах мальчишки учатся соревноваться, проявляют себя, — сказал Каблов. — Не редко среди участников можно увидеть будущих «звездочек». С нашего центра уже несколько юных футболистов приглашены в академию в Шымкенте.

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Итоги открытого турнира среди детей:

 

2008 г.р

1 место — «Акжайык-1″

2 место  — «Акжайык-2″

3 место — «FOOTBALL KIDS URALSK»

4 место  — «Юниор»

 

Тамерлан Елатаев («Акжайык-1″) — лучший защитник

Дамир Мухин — («Акжайык 2″) — лучший нападающий

Ислам Кажгалиев («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший игрок

 

2009 г.р

1 место — «FOOTBALL KIDS URALSK»

2 место — «Акжайык-1″

3 место — «Юниор»

4 место — «Акжайык-2″

 

Мансур Ибрашев («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший защитник

Алексей Побережный («Акжайык-1″) — лучший нападающий

Диярхан Карабалинов — («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший игрок турнира

 

2010 г.р 

1 место — «Юниор»

2 место — «FOOTBALL KIDS URALSK»

3 место — «Акжайык-1″

 

Даниял Муксенов («Юниор»)- лучший вратарь

Даниал Жасулан («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший нападающий

Захар Китаев («Юниор») — лучший игрок

 

2011 г.р 

1 место — «Актобе»

2 место — «FOOTBALL KIDS URALSK-1″

3 место — «FOOTBALL KIDS URALSK- 2″

4 место  — «Юниор»

 

Исмаил Жумаскалиев («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший защитник

Нурбол Амангельдин («Актобе») — лучший нападающий

Илья Вавин («FOOTBALL KIDS URALSK») — лучший игрок турнира

 

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Екатерина Литвякова

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