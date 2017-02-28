По данным региональной палаты предпринимателей, за прошедший год в области на давление со стороны государственных органов пожаловались 133 предпринимателя.

Об этом сегодня на брифинге заявил директор РПП Нуржан Кайыршин.

— Из всех поступивших жалоб по линии защиты бизнеса достигнуто 71 положительное решение, что составляет 56 процентов. Общая сумма защищенных имущественных прав составила более 500 миллионов тенге,- рассказал директор РПП Кайыршин.

Со слов Кайыршина, большинство жалоб поступает по вопросам земельных отношений, государственных закупок, налоговых отношений, конкуренции и тарифообразования.

Кроме того, как сообщил директор РПП, проверки, которые необоснованно устраивают госорганы, мешают работать предпринимателям — они теряют своих партнеров.

— Используя ресурс, контролирующие органы начинают давление на бизнес. Одно дело, когда просто приходит проверка, другое, когда происходит выемка документов, одним словом, кошмар. Когда другие предприниматели узнают, что на тебя завели дело, портится репутация, — добавил Кайиршин.

На данный момент сформирована рабочая группа совместно с агентством по делам госслужбы.

— Любой предприниматель, если он столкнулся с ущемлением прав, может позвонить нам. Рабочая группа выезжает по сигналу и уже на месте разбирается, насколько открыто выполняют работу госорганы, — добавил Нуржан Кайыршин.

За прошедший год в рабочую группу поступило 14 звонков с жалобами на ущемление прав предпринимателей, половина из которых подтвердилась.

Напомним, ранее прокурор ЗКО Сапарбек Нурпеисов также заявлял том, что в ЗКО идет давление на бизнес.