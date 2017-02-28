В ЗКО спасатели предупреждают: выходить на лёд стало опасно

Людям, особенно тем, кто живёт вблизи водоёмов, сотрудники ДЧС по ЗКО советуют быть внимательными в отношении детей – не пускать их на прогулки по речке и ни в коем случае не пытаться переезжать по льду на автомобилях.

— На данный момент реки находятся в спящем режиме, — рассказал «УН» начальник отдела предупреждения ЧС областного департамента ЧС Марс Отаргалиев. – Но из-за резкого потепления лёд уже стал тонким. В «Казгидромете» нам сообщили, что по области сохранится плюсовая температура, и вскрытие рек ожидается к концу первой декады марта. Мы обращаем внимание граждан, что в целях безопасности не стоит выезжать на лёд на автомобилях, переходить речки там, где нет мостов.

По словам Отаргалиева, за 4 прошедших года спасатели спасли двух детей, которые играли на льду и провалились в полынью, а также нескольких мужчин, рискнувших проехать по льду на автомобиле (случай произошёл в Акжайыкском районе, машина вместе с людьми провалилась в реку).

— Сейчас одним из самых проблемных участков для нас является переправа через реку Чаган близ посёлков Асан и Садовое, — говорит Отаргалиев. – Там люди до сих пор переходят реку по тонкому льду, направляясь в школу и на работу. Сейчас там строится мост через Чаган, и акимат Зелёновского района обещает открыть его в ближайшее время. Если этого не произойдёт, опасность того, что взрослые и дети будут проваливаться под лёд, возрастёт многократно.

Людмила КАЛАШНИКОВА