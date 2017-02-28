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Опубликовано: Вт, Фев 28th, 2017
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Выплаты за рождение ребенка увеличат на 20 процентов в Казахстане

В Астане проходят общественные слушания по законопроекту «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам социального обеспечения». В ходе своего выступления вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала о планируемом повышении размеров государственной поддержки семей, передает Today.kz.

Фото: today.kz Пособие по рождению четвертого и более ребенка увеличится сразу до 142 тысяч тенге.

«Предусматривается ряд мер, направленных на государственную поддержку семей, имеющих детей. С 1 июля 2017 года планируется повышение размера пособия по рождению ребенка на 20 процентов. Размеры единовременного государственного пособия по рождению ребенка зависят от минимального расчетного показателя. В целях повышения пособий предусматривается изменить их кратность. Так, выплата на рождение первого, второго и третьего детей будет повышена с 31,41 до 38 МРП, на четвертого и более – с 52,35 до 63 МРП», — сообщила вице-министр.

Таким образом, величина выплат на рождение с первого по третьего ребенка вырастет сразу до 86 тысяч, а начиная с четвертого – до 142 тысяч.

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