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Опубликовано: Ср, Мар 1st, 2017
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Бывший заместитель руководителя администрации Назарбаева признался в госизмене — CМИ

Бывший заместитель руководителя администрации казахстанского президента Баглан МАЙЛЫБАЕВ признал свою вину в государственной измене, сообщает сайт «Expert.kz«.

Это одно из самых громких уголовных дел последнего времени. Арест за разглашение государственных секретов экс-замруководителя администрации президента Казахстана Баглана Майлыбаева произвел в стране эффект разорвавшейся бомбы. Впервые за преступление против государства арестован чиновник столь высокого ранга, причем не простой, а длительное время безраздельно руководивший всей идеологической и внутриполитической работой в республике.

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В течение многих лет Баглан Майлыбаев считался одним из ключевых людей в администрации Назарбаева, и это соответствовало действительности, поскольку он непосредственно руководил внутриполитическим процессом в стране, был вхож напрямую к главе государства и пользовался поддержкой в Кремле. Теперь  все это в прошлом.Баглан Майлыбаев был задержан** 12 января 2017 года сотрудниками КНБ РК по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 185 УК РК, то есть за «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов». А уже 14 января Есильский районный суд Астаны санкционировал арест Майлыбаева Б. и его подчиненного Галихина Н. на два месяца.

Баглан Майлыбаев, более того,  признался в расхищении государственных средств, которое осуществлялось им через систему госзаказов на различную идеологическую продукцию. Именно поэтому сейчас в поле зрения следствия попали    несколько частных предприятий и фондов, в том числе кинокомпания «Коркем фильм». То есть речь идет уже об ОПГ.

В ближайшем окружении президента Назарбаева Баглан Майлыбаев вращался с декабря 2004 года, когда был назначен руководителем пресс-службы главы государства. Эту должность он занимал до конца 2008 года, когда на восемь месяцев переместился в министерство культуры и информации РК сначала на должность председателя комитета информации и архивов, а затем вице-министра. Оттуда он вернулся в администрацию президента на должность пресс-секретаря президента, а позже, в 2011 году, стал заместителем руководителя АП.

«Expert.kz»

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