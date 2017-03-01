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Опубликовано: Ср, Мар 1st, 2017
187 ЗКО / Картина дня

В Мичурине противопаводковый штаб организовал вывоз снега с улиц

Здесь жители начали беспокоиться об угрозе подтопления паводком на Деркуле и Чагане.

паводок

Фото из архива УН. В апреле 2011 года в Уральске внезапно поднявшаяся вода в Чагане и Деркула северную часть города.

В Мичуринском сельском округе создан противопаводковый штаб, который приступил к реализации плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций паводкового периода.

С 9 февраля начаты работы по вывозу снега,  штабом задействовано ИП «Аршавирян». Расчистку дорог осуществляет ТОО «Асстродор». Ежедневно три водовоза откачивают талые воды с опасных участков села Мичуринское, сообщили в акимате Зеленовского района.

Российские гидрологи прогнозируют в этом году сильный паводок в в регионах верхнего течения реки Урал из-за двойного превышения запасов снега в его пойме.

Один комментарий
  1. Мадам:
    1 Март 2017 в 13:38

    Да? Первый раз это вижу и слышу.в мичурино первый год основную дорогу чистят и то после того как новую дорогу узкой сделали.а уж что с улиц снег вывозят пусть не смешат.мы два дня назад из дома выехать не могли.буксовали.улицу не чистили ни разу.дорогу развезло и такая каша была. И так каждый год.
    Прошел несколько дней один раз скрейпер.но мороз был и все замерзло.он снял сантаметров 10 не больше и все на этом.и никто даже не пытается выводить.а у нас дворы в воде стоят.они ниже чем дорога.и как лужи пойдут к нас во потечется вода потечет.
    Несколько раз за свой счет нанимали трактор.

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