В Мичурине противопаводковый штаб организовал вывоз снега с улиц
Здесь жители начали беспокоиться об угрозе подтопления паводком на Деркуле и Чагане.
В Мичуринском сельском округе создан противопаводковый штаб, который приступил к реализации плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций паводкового периода.
С 9 февраля начаты работы по вывозу снега, штабом задействовано ИП «Аршавирян». Расчистку дорог осуществляет ТОО «Асстродор». Ежедневно три водовоза откачивают талые воды с опасных участков села Мичуринское, сообщили в акимате Зеленовского района.
Российские гидрологи прогнозируют в этом году сильный паводок в в регионах верхнего течения реки Урал из-за двойного превышения запасов снега в его пойме.
Да? Первый раз это вижу и слышу.в мичурино первый год основную дорогу чистят и то после того как новую дорогу узкой сделали.а уж что с улиц снег вывозят пусть не смешат.мы два дня назад из дома выехать не могли.буксовали.улицу не чистили ни разу.дорогу развезло и такая каша была. И так каждый год.
Прошел несколько дней один раз скрейпер.но мороз был и все замерзло.он снял сантаметров 10 не больше и все на этом.и никто даже не пытается выводить.а у нас дворы в воде стоят.они ниже чем дорога.и как лужи пойдут к нас во потечется вода потечет.
Несколько раз за свой счет нанимали трактор.