В Мичурине противопаводковый штаб организовал вывоз снега с улиц

Здесь жители начали беспокоиться об угрозе подтопления паводком на Деркуле и Чагане.

В Мичуринском сельском округе создан противопаводковый штаб, который приступил к реализации плана мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций паводкового периода.

С 9 февраля начаты работы по вывозу снега, штабом задействовано ИП «Аршавирян». Расчистку дорог осуществляет ТОО «Асстродор». Ежедневно три водовоза откачивают талые воды с опасных участков села Мичуринское, сообщили в акимате Зеленовского района.