В пригороде Уральска достроили два подвесных моста

Теперь жители сёл Садовое и Зелёное будут добираться в город не по тонкому льду Чагана, а по добротным вантовым пешеходным мостам.

На протяжении многих лет сельчане добирались до Уральска чуть ли не вплавь — летом-осенью — на пароме, зимой — по льду. Опаснее всего переправляться было поздней осенью и весной — лёд тонкий, хрупкий, и взрослые, и дети попадали в полыньи, тонули в ледяной воде.

Власти долго обещали жителям Садового и Зелёного подвесные пешеходные мосты через Чаган, и, наконец, своё обещание выполнили.

Вчера, 28 февраля, посмотреть построенные мосты, соединяющие сёла Садовое и Зелёное с посёлками «Асан» и Мичурино, приехал руководитель районного отдела строительства Зелёновского райакимата Арман Джумабеков.

Визуальным осмотром обоих мостов он остался доволен и дал «добро» сельским акимам – Макаровского и Мичуринского округов на то, чтобы люди начали переходить Чаган не по льду, а по мостам.

— Внешний вид мостов меня устраивает, осталось только свериться с проектной документацией – соответствуют ли они утверждённым проектами параметрам, — высказался Арман Джумабеков. – Если по бумагам всё в норме, то уже 3 марта мы будем торжественно их открывать, жители посёлков пусть уже сейчас ходят по мостам.

Инженер ТОО «КазЭкологияЖобалау» Людмила Лебедева рассказала, что оба моста строились по примерно одинаковому проекту – оба они из металла, держатся за счёт канатов диаметром 18 мм, закреплённых по обе стороны реки якорями. Для особой устойчивости этих подвесных мостов они фиксируются сразу шестью тросами – основными, ветровыми и поворотными.

— Мосты очень надёжные, — говорит специалист. – Их выдергивающая сила 45 тонн, нагрузка на якори – 175 тонн. Мост к селу Садовое длиной 110 метров. По проекту к нему подведена со стороны посёлка Асан грунтовая насыпь, чтобы люди весной не утопали в грязи, пробираясь к мосту. Непосредственно перед мостом от берега реки до насыпи установлен пешеходный мостик длиной 52 метра. Мост к селу Зелёное чуть длиннее – 114 метров. Пешеходный мостик, соединяющий мост с дорогой в селе Мичурино, – 344 метра.

По словам Менжана Умбеталиева, начальника участка ТОО «Уральскстройинвест» — это фирма-подрядчик, которая строила оба подвесных моста, к работам они приступили в конце октября 2016 года, и сдали оба объекта в срок – практически к моменту весеннего таяния снегов. На стройках были заняты 44 человека.

— Строительство было очень сложное, мы работали в сильные морозы, специально для того, чтобы лёд не треснул под тяжестью техники и рабочих, мы перекачивали наносами воду из Чагана на площадку под мостом, — рассказывает Менжан Умбеталиев. – Близ Садового лёд на реке мы нарастили дополнительно на 65 сантиметров, в Зелёном – на 85 сантиметров.

Посмотреть на новый мост в селе Зелёное сельчанин Ринат Сагинов пришёл вместе с маленькой дочкой.

— Живём здесь с 1999 года, — говорит мужчина. – В нашем посёлке проживает 300 человек, в соседнем Садовом – тоже не меньше. Общественный транспорт к нам по бездорожью – весной и осенью – ходит плохо. Поэтому люди и перебираются в город через Чаган – рискуют, особенно весной, когда лёд тонкий. Самому тонуть ни разу не приходилось, но неоднократно был свидетелем того, как под лёд проваливались люди. Кому-то помогал я, кому-то другие. Зрелище страшное, неприятное. Для нас большая радость, что теперь через речку построили эти пешеходные мосты.

Начальник ПТО ТОО «Уральскстройинвест» Вячеслав Суетин отмечает, что полностью за построенные мосты акимат Зелёновского района пока не рассчитался – с января 2017 года фирма строила оба моста за свой счёт. Но…

— Работали для людей, ускорялись, потому что знаем, от того, как скоро мы сдадим мосты, зависит жизнь и безопасность жителей двух сёл, – откровенно говорит Вячеслав Суетин. – Чтобы мосты были освещены в ночное время суток, мы в Зелёном протянули 400 метров линии электропередачи и поставили 17 световых опор, в Садовом к мосту мы протянули подземный электрокабель. Все светильники на мостах снабжены фотореле – они реагируют на световой день – чуть стемнело, сами включаются.

Сейчас строители и проектировщики беспокоятся только об одном: чтобы сельчане не растащили щебень, плиты и доски с новых мостов к себе в хозяйство. Тогда вся их работа будет – коту под хвост.

Людмила КАЛАШНИКОВА

ФОТО Рауля УПОРОВА