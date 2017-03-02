Марат Шибутов: «С реформированием Конституции все произошло как в старом анекдоте про козу»

Издание «Регнум» выяснило точку зрения известного казахстанского политолога о том, зачем власти спешно перекраивают Конституцию Казахстана.

Марат, для чего вообще все это затевалось? Есть мнение, что процесс перераспределения полномочий между ветвями власти запущен не ради перераспределения, а для того, чтобы внести изменения в Конституцию, которые обеспечат безболезненный, а главное — законный процесс передачи власти. Вы согласны с таким суждением?

— На мой взгляд, тут несколько целей. Первая из них — в принципе изменить модель управления, потому что прежняя до сих пор в кризисе, как я писал еще осенью 2015 года, чтобы она была эффективной. Вторая цель — это, конечно, успокоить всех по поводу транзита власти, сделать так, чтобы он проходил без проблем. Третья цель — это реализовать давний запрос населения на политические реформы, ведь если идут экономические реформы, то вслед за ними должны идти и политические. Все это очень важно. Но на слуху не в целом процесс, а вот отдельные его моменты вроде изменений в 26-ю статью. Надеюсь, что все же реформа получится и не будет формальной.

— Кстати, о 26-й статье. Сегодня президент заявил, что предлагаемые поправки в 26-ю статью Конституции, которые вызвали негативное восприятие граждан, не будут приняты, и статья останется без изменений. Следует ли предположить, что эти поправки изначально предполагались с прицелом на такое развитие ситуации и что теперь, добившись уступок власти в данном вопросе, население более равнодушно воспримет другие реформы Конституции?

— Тут у нас все произошло как в старом анекдоте про козу. Жалующемуся на тесноту и шум в доме Мойше раввин посоветовал купить козу. Проходит некоторое время. Мойша опять приходит к раввину. — Ребе, что ты наделал?! У меня теперь сумасшедший дом: дети на голове ходят, теща старая, больная, да еще коза стоит — почти всю комнату занимает, блеет… — А ты продай козу. Проходит еще некоторое время. Мойша опять приходит к раввину. — Дорогой ребе! Как я тебе благодарен! Я и не знал, что я такой счастливый человек…

Эту статью вообще сделали первой в изменениях, на нее все обратили внимание, также на ней было сосредоточено еще и медийное внимание. Разумеется, она всколыхнула все фобии нашего народа, и пошла волна китаефобии и прочего. Накал был довольно большой, собирались организовать митинг. Но все, получается, отменили — и эта поправка была отклонена и не пойдет в парламент.

Тут, видимо, были заготовлены два сценария:

— если поправку продавливают, то иностранные партнеры будут рады дополнительным гарантиям своих инвестиций;

— если поправку не продавливают, то все равно на нее будет отвлечено все внимание оппозиции, а значит, все остальные изменения пройдут очень легко и гладко. Второй раз мобилизовать общественное мнение не удастся.

Так что польза для власти есть в обоих случаях. Власть использует классические политические технологии, а они потому и классические, что практически всегда работают, особенно если население политически незрелое и неграмотное.

— За прошедший месяц, который отводился на обсуждение реформ, в СМИ регулярно появлялись сообщения о тех изменениях, которые предлагаются политическими партиями. Однако ни слова не говорилось о том, что предлагается простыми гражданами. Между тем озвучено, что всего поступило порядка 6000 предложений. Но найти их в открытом доступе не представляется возможным. Почему так происходит?

— Ну, я могу провести сравнение — я был членом Земельной комиссии в прошлом году, а в этом разрабатывал в рамках Общественного совета Алма-Аты свой вариант поправок. И разница есть.

В прошлом году был специальный сайт, где были представлены все выступления членов Земельной комиссии, предложения граждан, всякие справочные материалы. Плюс все заседания были открытые, и там была пресса. Также были голосования по тем или иным вопросам.

В этом году мы просто послали предложения по Конституции по почте; и все, что с ними будет дальше, — непонятно.

Рабочая группа довольно маленькая, заседает непублично, предложения граждан не публичны. В общем, эдакий «черный ящик», который непонятно как работает. При этом нам еще показали ведь только поправки в саму Конституцию, а поправки в другие законодательные акты не показали. Но у нас же большинство властных полномочий определяются не Конституцией, а конституционными законами и даже подзаконными актами в некоторых случаях. То есть реально, как пойдет процесс перераспределения власти, мы узнаем только тогда, когда законопроект пойдет в Мажилис.

— Президент также отметил, что необходимости в проведении референдума по поправкам в Конституцию нет. И рассматривать их принятие будет парламент. Насколько эта процедура будет прозрачной и будут ли приняты действительно необходимые поправки, а не те, которые выгодны властям?

— В реальности на референдум такой вопрос тяжело поставить — там же множество разных моментов. На референдум надо ставить вопросы «да или нет», а не 30−40 поправок в различные законодательные акты. Так что это реально больше работа парламента.

Вся беда в том, что парламенту у нас не сильно доверяют и очень плохо освещают его работу. В итоге это будет еще один «черный ящик» и тоже с не очень высокой легитимностью. То есть я бы не стал утверждать, что в целом принятые поправки будут хорошо восприняты народом. Вполне возможно, что они также будут восприняты в штыки. Надо будет сделать так, чтобы каждая поправка была объяснена подробно — зачем она принята, что она дает вообще и конкретно для населения.

ИА REGNUM