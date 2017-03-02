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Опубликовано: Чт, Мар 2nd, 2017
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Парламент Казахстана может рассмотреть поправки в Конституцию на заседании 3 марта

CA-NEWS (KZ) — Председатель мажилиса парламента Республики Казахстан Нурлан Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат, сообщает РИА Новости.
«В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан 3 марта 2017 года в 10 часов в городе Астане», — говорится в распоряжении.

Ранее депутат сената Серик Акылбай заявил о том, что парламент Казахстана рассмотрит поправки в Конституцию по перераспределению полномочий между ветвями власти на совместном заседании палат парламента, которое состоится 3 марта.
ca-news.org

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