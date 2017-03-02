С 1 сентября все казахстанские школы оснастят wi-fi

Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев уверен, что уже в новом учебном году все казахстанские школы должны быть подключены к беспроводному интернету. Об этом он заявил во вторник в ходе селекторного заседания правительства.

«Что касается обеспечения интернетом – это такие вопросы, которые нужно решать. Для этого должно быть желание и у нас и, в большей степени, у местных исполнительных органов. Не обязательно дожидаться, пока программа будет принята. Wi-fi можно было хоть сегодня провести, на самом деле это не дорого стоит. Мы 1 сентября, в принципе, можем обеспечить все школы wi-fi. Но здесь уже желание местных исполнительных органов, руководителей, которые могут это осуществить», — сказал Сагинтаев.

Он заверил, что со своей стороны, правительство поможет в техническом сопровождении.

«Те вещи, которые можно обсудить с общественностью, их надо уже, не откладывая в долгий ящик, выносить на (обсуждение — V) педагогической и родительской общественности. Поэтому Ерлан Кенжегалиевич (Сагадиев – министр образования и науки — V) по всем этим вопросам необходимо будет принять соответствующие меры», — поручил Сагинтаев.