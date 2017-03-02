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Опубликовано: Чт, Мар 2nd, 2017
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В Уральске более 400 камазов снега незаконно вывезли в микрорайон «Жулдыз»

Жители «Жулдыза» бьют тревогу —  весь микрорайон может оказаться под водой из-за того, что этот жилой район превратили в свалку снега.

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Люди говорят, что снег с городских улиц грузовики возят к ним уже больше недели. По словам жителей, они уже насчитали более 400 камазов, которые выгрузили снег в пятидесяти метрах от их домов. У водителей нет никаких документов, разрешающих  вывоз снега в микрорайон «Жулдыз».

Главный специалист отдела ЖКХ и жилищной инспекции Орынбасар Бисенгалиев сообщил, что вывоз снега осуществлялся незаконно.

— Это были частные компании, уже оштрафованы 5-6 машин за незаконный вывоз снега. На данный момент в микрорайоне «Жулдыз» дежурят сотрудники местной полицейской службы, — рассказал Орынбасар Бисенгалиев.

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