В Уральске из-за снижения курса доллара жильё не дешевеет

Риэлторы объясняют это тем, что уральцы научились продавать и покупать квартиры в тенге, и никакой привязки к доллару в вопросе стоимости недвижимости нет.

— Никаких резких колебаний цен на рынке недвижимости из-за падения стоимости доллара мы не наблюдаем (на 1 марта 2017 года, по данным Нацбанка РК, 1 доллар стоит 312,8 тенге), – говорит директор агентства недвижимости «Контакт» Сайлаубек Ескалиев. — С начала года цены на квартиры в городе держатся примерно на том же уровне, что и в декабре 2016 года.

Его коллега по цеху, директор риэлторского агентства «Листинг» Елена Дзюба при этом отмечает, что в течение прошлого года цены на квартиры в Уральске итак снизились в среднем на 500 тысяч тенге.

— Если в январе 2016 года скромная однокомнатная квартира без ремонта в Уральска стоила не меньше 4 миллионов 500 тысяч тенге, то уже в январе этого года такую же однушку можно найти уже за 4 миллиона тенге, — рассказывает Елена Дзюба.

Сейчас, по словам риэлторов, средняя цена на квартиры в Уральске – 180-200 тысяч тенге за 1 квадратный метр.



— Частные застройщики продают жильё по цене 140 тысяч за 1 квадратный метр, но оно – в черновой отделке, — поясняет Сайлаубек Ескалиев. – Приобрести его могут только люди, с достатком выше среднего – в эти новые квартиры нужно ещё дополнительно вложиться, чтобы сделать там ремонт. Те уральцы, у кого достаток ниже среднего, предпочитают покупать жильё на вторичке.

Кстати, по словам риэлторов, в Уральске набирает обороты тенденция к резкому ценовому разрыву между стоимостью квартир в центре города с его новыми микрорайонами – 5,7,9. Что, по их мнению, логически ничем не оправдано.

Средняя цена на квартиры в Уральске – 180-200 тысяч тенге за 1 квадратный метр. — Цены на квартиры в так называемом «золотом квадрате» — это районы остановок Облисполком», «Саяхат», «Революция», «Школьник» всегда на 1,5-2 миллиона тенге были выше, чем на аналогичные квартиры в Зачаганске или, к примеру, на «Мясокомбинате», — объясняет Елена Дзюба. – Эти районы всегда считались престижными. Сейчас большей популярностью среди уральцев стали пользоваться пятый, седьмой, девятый микрорайоны. Цены на жильё там выше, по сравнению с другими районами города, уже на 4-5 миллионов тенге. За «двушку» площадью 60 квадратов в новых микрорайонах хозяева просят 12 миллионов тенге, когда в центре можно найти трёшку той же площадью за 7-9 миллионов тенге. В седьмом микрорайоне есть трёхкомнатные квартиры, которые продавцы готовы отдать за 18-20 миллионов тенге. Но их никто не берёт. За такие деньги люди предпочитают покупать дома. Мои собеседники отмечают, что в начале 2017 года активность покупателей на рынке недвижимости в Уральск стала выше. Отчасти это связано с тем, что для людей были доступны ипотечные кредиты — с начала этого года банки не меняли программного обеспечения (как это было в ситуации с «Жилстройсбербанком РК» в январе 2016 года), не пересматривали ставки вознаграждения в сторону увеличения (как это сделали в начале 2016 году ряд банков второго уровня). С другой стороны, по наблюдениям риэлторов, они видят, что люди спешат купить недвижимость, потому что не уверены в будущем. Уральцы не знают: как поведёт себя доллар, как это скажется на стоимости жилья, будет ли государство и дальше поддерживать программу жилищных сбережений от «Жилстройсбербанка», поэтому и спешат вложить деньги в покупку жилья.

Кредиты, выданные гражданам банками на строительство и приобретение жилья по ЗКО (по данным облфилиала «Нацбанка РК») ИНФОГРАФИКА

I квартал 2013 года – 1 млрд. 844,1 млн. тенге

II квартал 2013 года – 1 млрд. 665,9 млн. тенге

III квартал 2013 года – 1 млрд. 971,7 млн. тенге

IV квартал 2013 года – 2 млрд. 316 млн. тенге

I квартал 2014 года – 1 млрд. 565,1 млн. тенге

II квартал 2014 года – 1 млрд. 862,8 млн. тенге

III квартал 2014 года – 2 млрд. 880,7 млн. тенге

IV квартал 2014 года – 3 млрд. 158,1 млн. тенге

I квартал 2015 года – 1 млрд. 998,3 млн. тенге

II квартал 2015 года – 2 млрд. 760,6 млн. тенге

III квартал 2015 года – 1 млрд. 941,9 млн. тенге

IV квартал 2015 года – 1 млрд. 150,5 млн. тенге

I квартал 2016 года – 953,7 млн. тенге

II квартал 2016 года – 953,7 млн. тенге

III квартал 2016 года – 1 млрд. 625,1 млн. тенге

IV квартал 2016 года – 2 млрд. 616,3 млн. тенге

— До 80 процентов квартир уральцы покупают под ипотеку по вкладам в «Жилстройсбербанке», — откровенно говорят риэлторы. – По сравнению с прошлой зимой количество сделок по продаже недвижимости у нас выросло на 20 процентов. Весной, думаем, что число желающих приобрести жильё вырастет ещё больше. Поэтому, вероятнее всего, резкого снижения цен на квартиры в городе пока не будет.

Задолженность жителей области по ипотеке на 31 декабря 2016 года равнялась 28 млрд. 854,2 млн. тенге. Из них просроченная задолженность на 1 февраля 2017 года составляет – 237, 4 млн. тенге (в конце 2016 года эта задолженность была 226,6 млн. тенге).

Людмила КАЛАШНИКОВА