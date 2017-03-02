Общественное объединение внести в список недобросовестных поставщиков услуг
Кайыржан Арыстангалиев, директор общественного объединения «Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Жаик», не отработал госзаказ от управления внутренней политики на два миллиона тенге.
Государственный заказ носил исключительно информационный характер.
— С мая по декабрь 2015 года Общественное объединение «Центр помощи пострадавшим от деструктивных религиозных течений «Жаик» должен был проводить мероприятия, где должны были освещаться принципы светской государственной полиции, — рассказывает главный специалист отдела по работе с политическими партиями и НПО Ерген Рахматуллина. — Однако мероприятия были проведены недобросовестно. В связи с этим мы подали иск в суд на данное предприятие и выиграли его. Сейчас Кайыржан Арыстангалиев возмещает ущерб, причиненный государству. Также общественное объединение «Жайык» внесено в реестр недобросовестных заказчиков.
Был ли корыстный умысел в действиях Арыстангалиева, выясняет антикоррупционное бюро.
Напомним, В Уральске экс-председателя НПО по борьбе с религиозным экстремизмом подозревают в хищении бюджетных средств
Акмарал ШАЯХМЕТОВА